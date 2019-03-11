Белоруска выиграла участие в Токийском марафоне и превратила лайки в 755 долларов на помощь детям

Белоруску Татьяну Януцевич можно считать везунчиком: билет на марафон в Токио, один из самых престижных в мире, она выиграла в лотерею с первого раза. Отправляясь туда, девушка подумала, что памятная медаль — не единственное, что можно было бы привезти домой. Решила попробовать конвертировать лайки в валюту. Накануне забега (и своего дня рождения) она запустила сбор средств на помощь больным детям. За неделю на счет перевели 755 долларов. Серьезный аргумент в споре с теми, кто считает, что подобный вид благотворительности в Беларуси невозможен.



Фото: из личного архива Татьяна Януцевич

По словам девушки, сумма в 755 долларов собралась в основном из пожертвований по 5 и 10 рублей. Хотя были и благотворители, переводившие намного больше — например, ребята из-за границы перечислили 100 долларов.

— Для меня это было удивительно, — признается Татьяна.

Собранную сумму она передаст социальному благотворительному общественному объединению «Геном» — на покупку аппарата для искусственной вентиляции легких.

— Он необходим детям со спинальной мышечной атрофией. При таком заболевании со временем слабеют все мышцы: начиная от ног и заканчивая теми, что отвечают за дыхание. Аппарат тренирует легкие, позволяет жить качественнее и дольше.



Фото: из личного архива Татьяна Януцевич

С одним из ребят с диагнозом СМА Татьяна познакомилась, когда записывала видеообращение к кампании по сбору средств. 18-летний Максим живет в небольшом городке, закончил школу. Но в университет не пошел.

— Спинальную мышечную атрофию, к сожалению, вылечить невозможно. Сколько лет осталось жить парню, неизвестно. Поэтому он решил не тратить это время на учебу. Максим пытается работать через интернет, помогать маме. Меня тронула его история, — делится девушка.

«Бег вызывает зависимость, полезную для здоровья»

Раньше Татьяна бегать не очень любила — пока не приехала на учебу в Лондон. Говорит, в городе, где бегают все, оставаться в стороне невозможно.

— Такая атмосфера мотивирует. К тому же, как только выходишь на тропу, с тобой все начинают здороваться. Ты как будто становишься своим, — рассказывает девушка.

К высоким спортивным результатам она не стремилась — выбирала красивые маршруты. Бегала вдоль Темзы и любовалась видами на Биг-Бен и галерею современного искусства.

Татьяна вспоминает, что первое время ей не хватало поддержки.

— Я не понимала, правильно ли бегу. Вот если болит бок — это хорошо или плохо? Гуглить что-то сложно. Попробуйте забить в поисковике «как правильно ставить стопу при беге» — он выдаст противоречивые ответы. Плюс, пока нет привычки, сложно приучить себя тренироваться регулярно. Зато уже потом бег вызывает зависимость — полезную для здоровья.



Фото: Александр Щеглов

Почему решила замахнуться на марафоны? Девушка улыбается: это всегда так случается. Сначала преодолеваешь 3-5 километров, задыхаешься и думаешь: всё, никогда в жизни. Но чем больше тренируешься, тем лучше понимаешь, что можешь пробежать дольше. Появляется спортивный интерес. Тем более, когда попадаешь на огромный ивент, где куча людей, гремит музыка, заряжаешься сильными эмоциями.

К началу этого года в Таниной копилке было уже несколько полумарафонов — в Минске, Барановичах, Риге, Вильнюсе. Бегала девушка и во Франции — из Ниццы в Канны. Это 42 километра, но расстояние разбивают на два отрезка, и спортсмены бегут эстафету. Татьяна участвовала во французском полумарафоне два года подряд и опробовала обе дистанции. Этой осенью планировала преодолеть все 42 километра. За год начала готовиться с тренером. Но неожиданно выиграла в лотерею путевку на марафон в Токио, который выпадал прямо на ее 28-ой день рождения, — и решила не упускать свой шанс.

«Самая большая сложность была техническая»



Фото: из личного архива Татьяна Януцевич

Марафон в Токио входит в шестерку крупнейших в мире. Просто так туда попасть невозможно: слишком много желающих (например, в этом году в японской столице бежало 38 тысяч человек). Есть три пути. Перый — иметь очень хороший спортивный результат. Второй — выиграть место в лотерею: для участия в ней нужно зарегистрироваться на сайте марафона. В этом году в Токио через лотерею разыгрывалось 27 тысяч мест, а заявок пришло 330 тысяч. Победа в лотерее не освобождает от платы за участие — 120 долларов. Третий способ — податься через благотворительную организацию-партнера марафона. Чтобы воспользоваться последним вариантом, нужно собрать определенную сумму для организации: на токийском марафоне это была планка в тысячу долларов.



Фото: из личного архива Татьяна Януцевич

— Мне стало интересно, почему никто из белорусов не рассматривает последний способ. Тысяча долларов, кажется, вполне подъемная сумма. Я решила: почему бы не запустить кампанию и не посмотреть, как это работает в нашей стране? — рассказывает Татьяна о своем эксперименте. — К тому же мне всегда было интересно попробовать себя в благотворительности. У нас обычно на забегах просто надевают майку или кепку организации. Да, это привлекает внимание к проблеме, но не дает конкретного результата.

Пожалуй, самая большая сложность была техническая. Беларусь «не дружит» с площадками типа GoFundMe или Facebook Donations, которые дают возможность скинуться на что-то в один клик, без дополнительной регистрации и без комиссии. Девушка нашла другой вариант — зарегистрировала мобильный номер специально для пожертвований. А друзья помогли сделать веб-сайт, где можно онлайн перечислять деньги. Интересно, что сайтом больше пользовались иностранцы — белорусам все же привычней было закинуть деньги на телефон.



Фото: из личного архива Татьяна Януцевич

«Дождевик соорудила из мусорных пакетов»

В Токио Татьяна полетела с белорусской овсянкой.

— Во-первых, в Японии очень дорогие продукты. Во-вторых, так надежнее. Хотелось до старта съесть что-то родное, — объясняет белоруска.

Свой первый марафон девушка пробежала за 3 часа 55 минут. Преодолевать дистанцию пришлось под холодным проливным дождем. А до этого прождать под открытым небом пару часов: организаторы посоветовали участникам выйти на старт пораньше. Татьяна смеется: ее спасли… большие пакеты для мусора. Из одного она соорудила дождевик, из второго — накидку-капюшон. Если бы не эта «спецодежда», продрогла бы, как и многие, еще до начала забега.



Фото: из личного архива Татьяна Януцевич

— Знаю, что из 11 элитных спортсменов до финиша дошло только трое. Восемь человек сошли с дистанции, из-за того что понимали, что не покажут хороший результат, и боялись травмироваться. Но ты думаешь: как я могу сдаться, люди же в меня верят. Когда участвуешь с благотворительной целью, это дает много сил. Очень классное чувство! К тому же самый интенсивный этап моей подготовки к марафону пришелся на февраль. 35 километров я бежала в минус 11, по снегу около Минского моря. Поэтому погода в Токио не казалась мне такой уж плохой.

Чем еще запомнилась японская столица, так это мощной поддержкой. Вдоль дистанции не было ни одного участка, где бы ни стояли болельщики. Они протягивали бегунам воду, дождевики, печенье.



Фото: из личного архива Татьяна Януцевич

Теперь в планах девушки пробежать оставшиеся пять крупнейших марафонов мира.

— Буду пробовать подаваться через благотворительность. Жалко только, что собираешь либо на местную организацию (японскую, например), либо на международную. Лучше бы на что-то близкое. Я набрала чемодан медиаматериалов и буклетов с марафона, хочу поделиться с нашими ребятами, которые делают забеги: может, кто-нибудь попробует сотворить такое и в Беларуси? Здорово, если бы у нас появилась такая культура.



Фото: из личного архива Татьяна Януцевич