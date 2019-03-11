Коварство менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция относится к редко встречающимся инфекциям, тем не менее случаются летальные исходы.

Основной группой риска являются дети в возрасте до двух лет.

Источником инфекции является больной человек, возбудитель передаётся воздушно-капельным путём. Наиболее опасны носители, так как они, не имея симптомов заболевания, могут заражать окружающих. Наибольшее количество заболевших отмечается в зимне-весенний период.

Клинические проявления менингококковой инфекции разнообразны: от назофарингита до менингита, эндокардита, артрита, пневмонии. Инкубационный период продолжается в среднем 5-7 дней.

Острый назофарингит (воспаление носоглотки) проявляется в виде заложенности носа, повышения температуры тела до 37,50 С, головной боли, кашля и першения в горле. При этой форме выздоровление может наступить без лечения через 3-5 дней.

Если менингококк проникает в спинномозговую жидкость, у заболевшего развивается воспаление мозговых оболочек или вещества мозга (менингит или менингоэнцефалит). Заболевание начинается остро, с повышения температуры тела до 39-400 С, сильной головной боли, внезапной многократной рвоты, изменения сознания.

Менее распространенной, но самой тяжелой формой является менигококкцемия — менингококковый сепсис, при которой возбудитель попадает в кровь. Характерным признаком является появление звездчатой сыпи на коже нижних конечностей, ягодицах, боковых поверхностях туловища, которая не исчезает при надавливании. Заболевание быстро прогрессирует и при отсутствии лечения в 50% случаев заканчивается летальным исходом.

К наиболее важным клиническим симптомам у взрослых относятся озноб, повышение температуры тела до 38-400 С, боль в глазных яблоках, мышцах, головная боль, тошнота, рвота, сыпь.

Для профилактики менингококковой инфекции специалисты рекомендуют гулять с детьми на свежем воздухе и меньше находиться в общественном транспорте.

При появлении первых признаков простудных заболеваний у членов семьи нужно своевременно обратиться за медицинской помощью.

В случае появления симптомов менингококковой инфекции необходимо срочно вызвать «скорую помощь». Чем раньше будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем успешнее и благоприятнее исход заболевания.

Алла БОГДАНОВИЧ, помощник врача-эпидемиолога Кобринского ЗЦГиЭ.