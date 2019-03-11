ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

12.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Коварство менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция относится к редко встречающимся инфекциям, тем не менее случаются летальные исходы.

Основной группой риска являются дети в возрасте до двух лет.

Источником инфекции является больной человек, возбудитель передаётся воздушно-капельным путём. Наиболее опасны носители, так как они, не имея симптомов заболевания, могут заражать окружающих. Наибольшее количество заболевших отмечается в зимне-весенний период.

Клинические проявления менингококковой инфекции разнообразны: от назофарингита до менингита, эндокардита, артрита, пневмонии.  Инкубационный период продолжается в среднем 5-7 дней.

Острый назофарингит (воспаление носоглотки) проявляется в виде заложенности носа, повышения температуры тела до 37,50 С, головной боли, кашля и першения в горле. При этой форме выздоровление может наступить без лечения через 3-5 дней.

Если менингококк проникает в спинномозговую жидкость, у заболевшего развивается воспаление мозговых оболочек или вещества мозга (менингит или менингоэнцефалит). Заболевание начинается остро, с повышения температуры тела до 39-400 С, сильной головной боли, внезапной многократной рвоты, изменения сознания.

Менее распространенной, но самой тяжелой формой является менигококкцемия — менингококковый сепсис, при которой возбудитель попадает в кровь. Характерным признаком является появление звездчатой сыпи на коже нижних конечностей, ягодицах, боковых поверхностях туловища, которая не исчезает при надавливании. Заболевание быстро прогрессирует и при отсутствии лечения в 50% случаев заканчивается летальным исходом.

К наиболее важным клиническим симптомам у взрослых относятся озноб, повышение температуры тела до 38-400 С, боль в глазных яблоках, мышцах, головная боль, тошнота, рвота, сыпь.

Для профилактики менингококковой инфекции специалисты рекомендуют гулять с детьми на свежем воздухе и меньше находиться в общественном транспорте.

При появлении первых признаков простудных заболеваний у членов семьи нужно своевременно обратиться за медицинской помощью.

В случае появления симптомов менингококковой инфекции необходимо срочно вызвать «скорую помощь». Чем раньше будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем успешнее и благоприятнее исход заболевания.

Алла БОГДАНОВИЧ, помощник врача-эпидемиолога Кобринского ЗЦГиЭ.                                                                       

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коварство менингококковой инфекции Менингококковая инфекция относится к редко встречающимся инфекциям, тем не менее случаются летальные исходы. Основной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска выиграла участие в Токийском марафоне и превратила лайки в 755 долларов на помощь детям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика