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В Бресте объявили работу мечты для пенсионеров

12.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Крупная аптечная сеть ADEL объявила масштабный набор на курс подготовки старших специалистов. Люди мудрого возраста старше 55 лет, вне зависимости от прежней квалификации, могут получить «работу мечты» в аптеках в должности администраторов, рассказали в холдинге «Аптека Групп».

Проект помогает тем, кому из-за возрастной дискриминации часто отказывают в трудоустройстве. На первом этапе студентам пенсионного возраста будут преподавать профильные предметы, а заодно основы косметологии, здорового питания, стиля и имиджа.

Набор на учебный курс продлится до 20 марта. Пройти конкурсный отбор могут все возрастные жители Бреста, независимо от пола и ранее полученной профессии. Что важно, для работы консультантом иметь фармацевтическое образование не требуется.

Уже в июне старшие специалисты сдадут экзамены, а наиболее успешные выпускники получат должность консультанта-администратора в аптеках ADEL.

Отдельная программа разработана для фармацевтов и провизоров с большим жизненным опытом. В этом случае, конечно же, требуется профильное образование. Перед трудоустройством им также прочитают курсы по основным и смежным предметам, но уже по индивидуальной программе.

«Во время подготовки  к запуску проекта мы получили много писем и звонков со всех уголков страны от белорусов, готовых поддержать проект или участвовать в нем. Сегодня мы уверены, что эта инициатива станет реальным вкладом в повышение социальной активности людей старшего поколения. При этом их опыт и знания будут нам полезны, а активная жизненная позиция и отношение к жизни должны вдохновить покупателей», – отметили в сети аптек ADEL.

Проект запущен при поддержке Центра активного долголетия. Это площадка, которая объединяет активных и целеустремленных белорусов старшей возрастной группы. Здесь проходят учебные курсы по иностранным языкам, компьютерной грамотности, программированию, а также тренинги по личностному росту и спортивные занятия.

«Мы видим, как быстро меняются возможности людей старшего поколения. Сегодня 55 лет – это активный период жизни современного белоруса. Практически все наши студенты  пользуются интернетом, изучают иностранные языки, занимаются спортом и планируют как можно дольше оставаться востребованными в профессиональном плане. Важно, чтобы в стране появлялись возможности и проекты, которые сломают стереотип о том, что с выходом на пенсию жизнь останавливается. Старший специалист — это реальный шаг в этом направлении», – считает директор Центра активного долголетия Елена Демидова.

Для участия в проекте нужно до 20 марта включительно записаться на собеседование, отправив письмо с темой «Старший специалист» и своими контактными данными на адрес adel@aptphg.by.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте объявили работу мечты для пенсионеров
 
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