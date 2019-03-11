В Бресте объявили работу мечты для пенсионеров

Крупная аптечная сеть ADEL объявила масштабный набор на курс подготовки старших специалистов. Люди мудрого возраста старше 55 лет, вне зависимости от прежней квалификации, могут получить «работу мечты» в аптеках в должности администраторов, рассказали в холдинге «Аптека Групп».

Проект помогает тем, кому из-за возрастной дискриминации часто отказывают в трудоустройстве. На первом этапе студентам пенсионного возраста будут преподавать профильные предметы, а заодно основы косметологии, здорового питания, стиля и имиджа.

Набор на учебный курс продлится до 20 марта. Пройти конкурсный отбор могут все возрастные жители Бреста, независимо от пола и ранее полученной профессии. Что важно, для работы консультантом иметь фармацевтическое образование не требуется.

Уже в июне старшие специалисты сдадут экзамены, а наиболее успешные выпускники получат должность консультанта-администратора в аптеках ADEL.

Отдельная программа разработана для фармацевтов и провизоров с большим жизненным опытом. В этом случае, конечно же, требуется профильное образование. Перед трудоустройством им также прочитают курсы по основным и смежным предметам, но уже по индивидуальной программе.

«Во время подготовки к запуску проекта мы получили много писем и звонков со всех уголков страны от белорусов, готовых поддержать проект или участвовать в нем. Сегодня мы уверены, что эта инициатива станет реальным вкладом в повышение социальной активности людей старшего поколения. При этом их опыт и знания будут нам полезны, а активная жизненная позиция и отношение к жизни должны вдохновить покупателей», – отметили в сети аптек ADEL.

Проект запущен при поддержке Центра активного долголетия. Это площадка, которая объединяет активных и целеустремленных белорусов старшей возрастной группы. Здесь проходят учебные курсы по иностранным языкам, компьютерной грамотности, программированию, а также тренинги по личностному росту и спортивные занятия.

«Мы видим, как быстро меняются возможности людей старшего поколения. Сегодня 55 лет – это активный период жизни современного белоруса. Практически все наши студенты пользуются интернетом, изучают иностранные языки, занимаются спортом и планируют как можно дольше оставаться востребованными в профессиональном плане. Важно, чтобы в стране появлялись возможности и проекты, которые сломают стереотип о том, что с выходом на пенсию жизнь останавливается. Старший специалист — это реальный шаг в этом направлении», – считает директор Центра активного долголетия Елена Демидова.