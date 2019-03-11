“Идеологи должны быть первыми. И в труде, и запевая песню”, — Александр Тищенко

На вопрос о том, как удалось отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хотимского райисполкома опередить коллег по социальной сфере, и стать победителем в данной категории, завоевать право на переходящее знамя, начальник отдела Александр Тищенко именно так и ответил.“Идеологи во всем должны быть первыми. И в труде, и запевая песню, — сказал он. – А если серьезно, то за победой стоит огромный труд коллектива”.

Главной победой, все же считает А.А. Тищенко, это стабильная ситуация в районе. Нет конфликтов между представителями разных национальностей, которые проживают на Хотимщине, а также среди религиозных общин. Такая ситуация, в целом, характерна для Беларуси, но, как отметил Александр Александрович, в мире сегодня многие люди, невзирая на понятия лояльность и толерантность, “тянут одеяло на себя”.

— На протяжении года проводились мониторинги на предприятиях и в организациях, в населенных пунктах Хотимского района. Это позволяло знать проблемы и чаяния населения, своевременно устранять спорные, сложные моменты, — делится далее начальник отдела. — Одной из форм информационно-разъяснительной работы с работниками хозяйств агропромышленного комплекса стал «День животновода». За минувший год в районе проведено 78 встреч с трудовыми коллективами ферм. Невозможно оставить без внимания площадку для обучения идеологических кадров, которая успешно реализовывалась в нашем районе. Опыт работы с молодежью на Хотимщине признан одним из лучших в Могилевской области. И это при том, что наш район не самый многочисленный в регионе. Однако же если уделять пристальное внимание специалистам, прибывшим на свое первое рабочее место в наш прибеседский край, молодым семьям, старшеклассникам – это дает результат. Молодежь не просто видит, а знает, что их проблемы и интересы учитываются руководством района.

Но не только молодежи уделялось внимание, — продолжает Александ Тищенко. – Социальный проект “Поезд “Забота”, в рамках которого посещались жители отдаленных, малонаселенных деревень Хотимщины, доказал свою нужность. Жители района, невзирая на возраст и место жительства, должны знать, что никогда не останутся один на один со своими проблемами. За минувший год было проведено более 70 таких встреч. И, кстати, что хочется отметить: наши люди, а в отдаленных деревнях в основном живут ветераны труда, не жалуются. Наоборот, многому могут научить нас, молодое поколение: жизнелюбию, оптимизму, трудолюбию. Они по истине умеют радоваться жизненным мелочам, а ведь за их плечами годы тяжелого зачастую ручного труда.

Стало традиционным проведение совместных торжественных мероприятий с представителями приграничных районов Российской Федерации. В них участвуют представители власти, ветераны войны, активисты молодежного движения, коллективы художественной самодеятельности. Митинги-реквиемы проводятся 12 июня в урочище Чагодай (Российская Федерация) у мемориального комплекса «Партизанское братство» в День памяти трагической гибели партизан, 16 августа – в День памяти погибших воинов-кавалеристов на границе Беларуси и Российской Федерации у д. Горня.

— Подождите, — прерывается тут начальник отдела. – Не станем статью превращать в отчет. Главная задача отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи – это, скажем чуть пафосно, делать все для того, чтобы человек был… счастлив. А когда человек счастлив? Тогда, когда он уверен в завтрашнем дне, когда у него есть любящая семья, когда он получил заряд положительных эмоций, когда его понимают, в конце концов. Вот в этих направлениях и старался работать коллектив. И, думаю, у нас многое получилось. Уверен, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом, да мы и не собираемся. Значит впереди еще много интересных встреч. Во время которых, если надо будет, мы и песню споем, и погрустим чуть-чуть, и наметим много дел на перспективу.

Что же, не станем превращать статью в отчет: лучше будем ждать новых встреч с идеологами района. И да, мы запомнили, нам обещали спеть. Какой бы репертуар им предложить? Ведь лидерам по плечу справиться даже с самой сложной задачей.

Янина МАВИЧ

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