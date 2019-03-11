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Районный центр культуры — флагман Хотимской культуры

12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Возможно, это сравнение покажется пафосным. Но самобытную, яркую, спорную и непохожую на остальные сферу культуры Хотимщины можно сравнить с эскадрой кораблей, где каждое учреждение культуры, будь то сельский Дом культуры или автоклуб, Дом ремесел, можно представить в образе отдельного судна. У каждого своя задача, свое боевое (в нашем случае творческое) вооружение, свои возможности и цели. И только вместе слаженным строем эта эскадра может одержать победу. И как в любом деле – главное руководство и организация. В этом аспекте Хотимский районный Центр культуры можно назвать флагманом, главным кораблем Хотимской эскадры «Культура».
Невозможно себе представить ни одного значимого мероприятия в Хотимском районе без участия артистов РЦК. И это не только концерты к праздникам и юбилейным датам (которыми прошлый год был особенно богат), это и тематические концерты, и концерты к профессиональным праздникам всех отраслей народного хозяйства района, участие в фестивалях и конкурсах всех уровней, совместная работа с библиотечной системой, историко-краеведческим музеем, Детской школой искусств и другими учреждениями и организациями. Все это привело в итоге коллектив районного Центра культуры к званию лучшего учреждения культуры района по результатам работы за 2018 год. И это при том, что помимо концертной деятельности, работники РЦК осуществляют руководство, координационную и методическую деятельность над всеми учреждениями культуры клубного типа Хотимского района.
Не стану останавливаться на местных мероприятиях, на международных, республиканских, областных и региональных фестивалях, конкурсах, конференциях и форумах, где коллективы РЦК (народный фольклорный ансамбль «Адраджэнне», народное вокальное трио «Горлица», народный вокальный ансамбль «Потеха», народный театр «Прамень», народный вокальный ансамбль «Дабрадзея») демонстрировали свое мастерство, прославляли нашу культуру и откуда неизменно возвращались с наградами. Все это на протяжении года освещалось на страницах районной газеты.
Отмечу лишь, что где бы и когда ни выступали коллективы и артисты Хотимского РЦК, они не оставались незамеченными. И во многом о Хотимске люди знают только потому, что видели их.
Александр АЛЕКСАНДРИН

 
 
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Возможно, это сравнение покажется пафосным. Но самобытную, яркую, спорную и непохожую на остальные сферу культуры Хотимщины можно сравнить с эскадрой кораблей, где...
 
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