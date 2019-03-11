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Алена Казимирская: «Быть гражданином — ответственно!»

12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Паспорт гражданина Республики Беларусь – один из главных документов в жизни любого белоруса. Это документ, не только удостоверяющий личность, но и ступенька к становлению настоящего гражданина своей страны. Алёна Казимирская, ученица Берёзковской средней школы, уже получила свой первый паспорт.
— Алёна, скажи, пожалуйста, какие эмоции ты испытала, получив свой первый паспорт?
— Конечно, радость. Ведь это такой ответственный момент, сразу чувствуешь себя старше. Беря его в руки, уже понимаешь, что на тебе лежит некая ответственность как гражданина своей страны, который обязан сделать для ее процветания все, что в его силах, — рассказывает школьница.
Стоит отметить, что ученица 8 класса Алёна Казимирская принимает активное участие в жизни школы, участвует во всевозможных местных и областных конкурсах, и получает только положительные характеристики от педагогов и директора школы. Это свидетельствует лишь о том, что девушка достойный гражданин своей страны, который внесёт свой посильный вклад в будущее Беларуси, хоть ей ещё и предстоит долгий путь обучения.
В ближайшие дни состоится традиционное торжественное вручение паспортов и остальным юным гражданам Республики Беларусь, среди которых вероятно находятся будущие ученые, художники, деятели культуры, которые получат свой билет в дальнейшую увлекательную и полную приключениями жизнь – свой первый паспорт.
Дарья БОРИСОВА

 
 
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Паспорт гражданина Республики Беларусь – один из главных документов в жизни любого белоруса. Это документ, не только удостоверяющий личность, но и ступенька к...
 
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