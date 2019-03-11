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В Хотимском районе стартовали весенние полевые работы
12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Для сельхозорганизаций района пора весенне-полевых работ стартовала. Например, в ОАО «Батаево» механизатор Александр КОСТЕНКО на самоходном агрегате «Роса» на вчерашнее утро подсеял уже более 150 гектаров озимой ржи. Снежный покров на полях практически растаял, на градуснике плюсовая температура, семена рассеиваются равномерно и к началу кущения озимых должны появиться первые всходы.
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Для сельхозорганизаций района пора весенне-полевых работ стартовала. Например, в ОАО «Батаево» механизатор Александр КОСТЕНКО на самоходном агрегате «Роса» на...
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