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В Хотимском районе стартовали весенние полевые работы

12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Для сельхозорганизаций района пора весенне-полевых работ стартовала. Например, в ОАО «Батаево» механизатор Александр КОСТЕНКО на самоходном агрегате «Роса» на вчерашнее утро подсеял уже более 150 гектаров озимой ржи. Снежный покров на полях практически растаял, на градуснике плюсовая температура, семена рассеиваются равномерно и к началу кущения озимых должны появиться первые всходы.
Как рассказала главный агроном хозяйства Валентина Тамуленис, семенами трав и зерновых обеспечены под полную потребность. Согласно графику ведется ремонт техники, вывозится на поля органика, накапливаются минеральные удобрения. Прошлый год для сельхозпредприятия был достаточно продуктивным в плане заготовки травяных кормов. Хорошо поработали с кукурузой. Их запасы дают основание говорить об успешном завершении зимовки скота.
В эти дни закладываются основы будущей кормозаготовки.
Александр
Лейчинский

 
 
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Для сельхозорганизаций района пора весенне-полевых работ стартовала. Например, в ОАО «Батаево» механизатор Александр КОСТЕНКО на самоходном агрегате «Роса» на...
 
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