Хотимский район присоединился к Инициативе в сфере устойчивого развития

Председатель Хотимского райисполкома Дмитрий Рубан подписал Соглашение о вхождении в состав Регионального совета по поддержке местных инициатив в сфере устойчивого развития.5 марта 2019 года состоялось заседание Регионального совета по поддержке местных инициатив в сфере устойчивого развития, который осуществляет свою деятельность в рамках Международного фонда развития сельских территорий. Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта ЕС «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области». В ходе заседания был утвержден План регионального взаимодействия по повышению устойчивости развития пяти сельских районов Могилевской области на 2018-2020 года с приоритетами до 2030 года.

Важным событием для нашего района стало подписание Соглашения о сотрудничестве, в котором Хотимский район в лице главы района, председателя райисполкома Дмитрия Рубана выразил намерение присоединиться к пяти районам-участникам проекта и внести вклад в работу Регионального совета по поддержке местных инициатив.

Проект финансируется Европейским союзом, и реализуется Славгородским, Быховским, Кличевским, Краснопольским, Чериковским районными исполнительными комитетами и Международным фондом развития сельских территорий.

Участниками форума было отмечено, что районы-участники проекта друг для друга не конкуренты, а как партнеры, способные развиваться ради нашего общего совместного будущего.

— Расширяется география сотрудничества, а, значит, и ее сфера деятельности. С целью объединения потенциала и усилий районов по разработке и реализации совместных проектов (инициатив) для повышения устойчивости развития районов членами совета разработан план, уникальность и новизна которого заключается в том, что впервые взаимодействие между районами предусматривается в форме модельных региональных проектов, где каждый из районов играет свою уникальную роль, — отметила на заседании Светлана Езерская, председатель Регионального совета.

От Хотимского района в состав Совета вошли: Евгений Николаенко, председатель районного Совета депутатов, и Татьяна Ковалева, главный специалист райсовета.

— Пока рано говорить о конкретных результатах, но первый шаг мы сделали – выразили свою готовность подключиться к работе Регионального совета. А, значит, в перспективе мы можем и будет участковать в конкурсах на получение грантов на проекты по развитию Хотимского района, — отметил Евгений Николаенко. – Уже сегодня есть идеи, они разрабатываются и дорабатываются. Главная наша цель, чтобы наш прибеседский край развивался, и делал это не локально, а в рамках динамичного процесса, происходящего в Могилевской области.

Анна МАВИЧ

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