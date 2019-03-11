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Сотрудники РОЧС напоминают: выход на весенний лед опасен
12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Сотрудниками РОЧС на текущей неделе был совершён рейд по водоёмам. Не смотря на заметную оттепель, на реках и озёрах Хотимщины рыбаков меньше не становится, и с целью разъяснения возможных последствий и предупреждения несчастных случаев сотрудники Хотимского отдела по ЧС побывали на озере возле деревни Богдановка, на реке Беседь и на Хотимском озере, где оказалась довольно большое количество любителей рыбалки.
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Сотрудниками РОЧС на текущей неделе был совершён рейд по водоёмам. Не смотря на заметную оттепель, на реках и озёрах Хотимщины рыбаков меньше не становится, и с...
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