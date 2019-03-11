Сотрудниками РОЧС на текущей неделе был совершён рейд по водоёмам. Не смотря на заметную оттепель, на реках и озёрах Хотимщины рыбаков меньше не становится, и с целью разъяснения возможных последствий и предупреждения несчастных случаев сотрудники Хотимского отдела по ЧС побывали на озере возле деревни Богдановка, на реке Беседь и на Хотимском озере, где оказалась довольно большое количество любителей рыбалки.

Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС, провёл для каждого из них разъяснительную беседу: как небезопасно находится на тонком таящем льду, какие печальные последствия могут быть из-за беспечного отношения к собственной безопасности.

Таяние льда на реках не безопасно не только для любителей рыбалки, но и для детей, которые любят выходить на водоёмы несмотря ни на что. Поэтому сотрудники МЧС ещё раз обратили внимание на необходимость обязательного контроля за детьми.

— Уважаемые родители! Напомните детям об опасности игр на льду. Ни в коем случае не позволяйте ребенку играть вблизи водоемов и рек, — подытожил Вадим Петроченко.

Дарья Корнева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники РОЧС напоминают: выход на весенний лед опасен Сотрудниками РОЧС на текущей неделе был совершён рейд по водоёмам. Не смотря на заметную оттепель, на реках и озёрах Хотимщины рыбаков меньше не становится, и с...