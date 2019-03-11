ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники РОЧС напоминают: выход на весенний лед опасен

12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудниками РОЧС на текущей неделе был совершён рейд по водоёмам. Не смотря на заметную оттепель, на реках и озёрах Хотимщины рыбаков меньше не становится, и с целью разъяснения возможных последствий и предупреждения несчастных случаев сотрудники Хотимского отдела по ЧС побывали на озере возле деревни Богдановка, на реке Беседь и на Хотимском озере, где оказалась довольно большое количество любителей рыбалки.
Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС, провёл для каждого из них разъяснительную беседу: как небезопасно находится на тонком таящем льду, какие печальные последствия могут быть из-за беспечного отношения к собственной безопасности.
Таяние льда на реках не безопасно не только для любителей рыбалки, но и для детей, которые любят выходить на водоёмы несмотря ни на что. Поэтому сотрудники МЧС ещё раз обратили внимание на необходимость обязательного контроля за детьми.
— Уважаемые родители! Напомните детям об опасности игр на льду. Ни в коем случае не позволяйте ребенку играть вблизи водоемов и рек, — подытожил Вадим Петроченко.
Дарья Корнева

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками РОЧС на текущей неделе был совершён рейд по водоёмам. Не смотря на заметную оттепель, на реках и озёрах Хотимщины рыбаков меньше не становится, и с...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Женщина года Миорщины" на сцене РДК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика