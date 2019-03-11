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Любителям рыбной ловли важно знать: в регионе установлен запрет на лов щуки

12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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С 1 марта по 15 апреля в Могилевской области устанавливается запрет на вылов щуки обыкновенной, а также с 1 апреля по 30 мая наступает запрет на лов всех видов рыб, за исключением лова рыбы на одну удочку с одним крючком, на один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой
с одним (одинарным или двойным или тройным) крючком в светлое время суток без захода в воду, то есть с берега, либо со льда. В период с 1 апреля по 30 мая запрещается
использовать маломерные суда.
Свой комментарий по данным мероприятиям дала инспектор райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Яна Драчёва:
— За нарушение установленного Правилами запрета предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 15.35 КоАП РБ за вылов щуки в период нереста предусмотрена ответственность: за каждую незаконно добытую особь возмещается причиненный ущерб в тройном размере — по 9 базовых величин (229,5 руб.), а также нарушителю может быть назначен штраф в размере 50 БВ.
В целях сохранения биоразнообразия Хотимская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обращается к жителям района, любителям рыбалки, с просьбой сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства по телефонам: 32-289 (рабочий телефонный номер инспекции); 8-033-692-47-03 (начальник инспекции); 8-029-189-25-67 (инспектор). Анонимность гарантируем.
Ольга Зайцева

 
 
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С 1 марта по 15 апреля в Могилевской области устанавливается запрет на вылов щуки обыкновенной, а также с 1 апреля по 30 мая наступает запрет на лов всех видов рыб, за...
 
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