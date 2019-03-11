С 1 марта по 15 апреля в Могилевской области устанавливается запрет на вылов щуки обыкновенной, а также с 1 апреля по 30 мая наступает запрет на лов всех видов рыб, за исключением лова рыбы на одну удочку с одним крючком, на один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой

с одним (одинарным или двойным или тройным) крючком в светлое время суток без захода в воду, то есть с берега, либо со льда. В период с 1 апреля по 30 мая запрещается

использовать маломерные суда.

Свой комментарий по данным мероприятиям дала инспектор райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Яна Драчёва:

— За нарушение установленного Правилами запрета предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 15.35 КоАП РБ за вылов щуки в период нереста предусмотрена ответственность: за каждую незаконно добытую особь возмещается причиненный ущерб в тройном размере — по 9 базовых величин (229,5 руб.), а также нарушителю может быть назначен штраф в размере 50 БВ.

В целях сохранения биоразнообразия Хотимская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обращается к жителям района, любителям рыбалки, с просьбой сообщать о фактах нарушения природоохранного законодательства по телефонам: 32-289 (рабочий телефонный номер инспекции); 8-033-692-47-03 (начальник инспекции); 8-029-189-25-67 (инспектор). Анонимность гарантируем.

Ольга Зайцева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Любителям рыбной ловли важно знать: в регионе установлен запрет на лов щуки С 1 марта по 15 апреля в Могилевской области устанавливается запрет на вылов щуки обыкновенной, а также с 1 апреля по 30 мая наступает запрет на лов всех видов рыб, за...