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Любителям рыбной ловли важно знать: в регионе установлен запрет на лов щуки
12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
С 1 марта по 15 апреля в Могилевской области устанавливается запрет на вылов щуки обыкновенной, а также с 1 апреля по 30 мая наступает запрет на лов всех видов рыб, за исключением лова рыбы на одну удочку с одним крючком, на один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой
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С 1 марта по 15 апреля в Могилевской области устанавливается запрет на вылов щуки обыкновенной, а также с 1 апреля по 30 мая наступает запрет на лов всех видов рыб, за...
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