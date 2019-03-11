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Белорусские медики могут выписывать электронные рецепты на дому пациента
12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Белорусские медики получили возможность выписывать электронные рецепты в онлайн-режиме прямо на дому пациента, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по информационным технологиям РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Сергей Новиков.
По его словам, недавно была приобретена соответствующая медицинская информационная система. Собеседник пояснил, что врач, придя на дом к пациенту (в любой точке страны), при помощи планшета или телефона, подключенного к интернету, может выписать электронный рецепт. Буквально через минуту он появится в общей базе, и "Белфармация", любая коммерческая аптечная сеть сможет его отоварить. Пациенту не нужно предоставлять бумажный носитель. Новые возможности сегодня были продемонстрированы на выставке "Здравоохранение Беларуси", которая открылась в Минске.
Для начала работы в системе доктору необходимо ввести логин и пароль в специальном разделе на сайте РПНЦ.
РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения реализует программу и проект Всемирного банка по развертыванию централизованной информационной системы здравоохранения Беларуси.
Международная специализированная
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Белорусские медики получили возможность выписывать электронные рецепты в онлайн-режиме прямо на дому пациента, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель...
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