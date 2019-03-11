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Реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте завершат в мае

12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте реконструкцию Кобринского путепровода завершат в мае. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64247.php

Реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте завершат в мае

Все мероприятия в городе в 2019 году проходят под эгидой тысячелетия. По словам Александра Рогачука, празднование юбилея не может быть полноценным без введения в строй основных объектов. "Председатель облисполкома Анатолий Лис поставил задачу 1 августа завершить работы на Западном обходе. Движение по Кобринскому путепроводу пускаем 15 мая. В мае также завершаем строительство автовокзала, реконструкцию улицы Орджоникидзе, бульвара Космонавтов, Партизанского проспекта. На раскачивание времени нет", - подчеркнул мэр. Он добавил, что в июне Беларусь примет II Европейские игры, поэтому трафик через Брест увеличится в разы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64247.php

Реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте завершат в мае

Автор фото: Василий Васильевич

Председатель горисполкома также рассказал о самых интересных юбилейных мероприятиях. Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков будет предшествовать большой ночной концерт, который запланирован на 27 июля. В конце августа - начале сентября намечено организовать Молочный фестиваль. Примерно в это же время жители и гости города смогут насладиться Берестейским карнавалом. Основные мероприятия по празднованию тысячелетия, предварительно, назначены на 6, 7, 8 сентября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64247.php

Реконструкцию Кобринского путепровода в Бресте завершат в мае

Автор фото: Василий Васильевич

Журналисты региональных и республиканских изданий, блогеры приняли сегодня участие в экологической акции "1000 деревьев к тысячелетию Бреста". Представители средств массовой информации заложили березовую аллею в парке 1000-летия города. Несколько молодых деревцев вместе с прессой посадил Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте реконструкцию Кобринского путепровода завершат в мае. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает...
 
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