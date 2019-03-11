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Таможенники подводят первые итоги работа на пунктах пропуска, где они осуществляют пограничный контроль
12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
В трех пунктах пропуска, в которых таможенники осуществляют функции пограничного контроля, за два месяца 2019 г. оформлено на 4 тыс. авто и 665 железнодорожных составов больше, чем за аналогичный период 2018-го.
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Таможенники подводят первые итоги работа на пунктах пропуска, где они осуществляют пограничный контроль
В трех пунктах пропуска, в которых таможенники осуществляют функции пограничного контроля, за два месяца 2019 г. оформлено на 4 тыс. авто и 665 железнодорожных...
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