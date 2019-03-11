Следователи устанавливают обстоятельства присвоения денежных средств жителем Березы

По данным следствия, неработающий житель г. Береза, 1971 года рождения, в 2017 году получил от жильцов дома, в котором он проживает, денежные средства на государственную регистрацию товарищества собственников и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений.



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После этого, не выполнив взятые на себя обязательства, мужчина присвоил денежные средства граждан на сумму свыше 400 рублей. При этом, жильцы дома дали пояснения, что данные денежные средства были переданы мужчине именно для вышеуказанных целей, а о дальнейшей их судьбе им ничего не известно. Договоренности о передаче указанных денежных средств подозреваемому в качестве заработной платы установлено не было.

Березовским районным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по

ч.1 ст.211 (присвоение либо растрата) Уголовного кодекса Республики Беларусь.