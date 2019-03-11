|
Поляки задержали членов преступной группы, занимающихся переправкой сигарет через Буг
12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Задержаны участники преступной группы, которые занимались контрабандой табачных изделий из Беларуси в Польшу через р.Буг.
По сообщениям польских СМИ, на прошлой неделе польские пограничники из Славатычей (с белорусской стороны Домачево) задержали преступную группу, которая с июня прошлого года переправляла контрабанду в Польшу.
Сигареты переправлялись через пограничную реку Буг, затем они распространялись по стране. Ущерб Государственному Казначейству Польши составил 320 тысяч злотых (примерно 85,000$). Способ переправки не уточняется, но как правило, это происходит при помощи неуправляемых плотов. запускают с одной стороны, забирают "товар" с другой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаны участники преступной группы, которые занимались контрабандой табачных изделий из Беларуси в Польшу через р.Буг. По сообщениям польских СМИ, на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)