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Поляки задержали членов преступной группы, занимающихся переправкой сигарет через Буг

12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Задержаны участники преступной группы, которые занимались контрабандой табачных изделий из Беларуси в Польшу через р.Буг.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64243.php

Поляки задержали членов преступной группы, занимающихся переправкой сигарет через Буг

По сообщениям польских СМИ, на прошлой неделе польские пограничники из Славатычей (с белорусской стороны Домачево) задержали преступную группу, которая с июня прошлого года переправляла контрабанду в Польшу.

Сигареты переправлялись через пограничную реку Буг, затем они распространялись по стране. Ущерб Государственному Казначейству Польши составил 320 тысяч злотых (примерно 85,000$). Способ переправки не уточняется, но как правило, это происходит при помощи неуправляемых плотов. запускают с одной стороны, забирают "товар" с другой.

 
 
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  Задержаны участники преступной группы, которые занимались контрабандой табачных изделий из Беларуси в Польшу через р.Буг. По сообщениям польских СМИ, на...
 
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