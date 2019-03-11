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В Брестской области введут запрет на лов рака и всех видов рыбы. Какой штраф грозит браконьерам

12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В связи с нерестом запрет будет действовать до 18 мая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64242.php

В Брестской области введут запрет на лов рака и всех видов рыбы. Какой штраф грозит браконьерам

Фото: pixabay.com

 
 
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  В связи с нерестом запрет будет действовать до 18 мая. Фото: pixabay.com С 20 марта по 18 мая 2019 года в рыболовных угодьях Брестской области запрещен лов всех видов...
 
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