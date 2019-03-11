Сахар дешевеет второй месяц после отмены госрегулирования цен. Топ товаров, на которые падают цены

В Беларуси в феврале зафиксировал и рекордную месячную инфляцию за последние три года — 1,3%. Больше всего в прошлом месяце подорожали овощи, а также ЖКУ, а вот стоимость сахара, свинины и свежей рыбы снизилась. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились цены на продукты и услуги.



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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В феврале заметнее всего подорожали овощи — специально для них мы сделали отдельный график. Также в большую сторону изменилась цена на картофель, соль и растворимый кофе.