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Сахар дешевеет второй месяц после отмены госрегулирования цен. Топ товаров, на которые падают цены
12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси в феврале
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В феврале заметнее всего подорожали овощи — специально для них мы сделали отдельный график. Также в большую сторону изменилась цена на картофель, соль и растворимый кофе.
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В Беларуси в феврале зафиксировали рекордную месячную инфляцию за последние три года — 1,3%. Больше всего в прошлом месяце подорожали овощи, а также ЖКУ, а вот...
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