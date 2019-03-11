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Министр здравоохранения рассказал, как будут заинтересовывать врачей, чтобы они не уезжали за границу

12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министр здравоохранения Валерий Малашко рассказал, как можно сдержать отток кадров в здравоохранении. Он также отметил, что сегодня в стране делается все, чтобы конкурентоспособность места врача была не ниже, чем в Польше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64238.php

Министр здравоохранения рассказал, как будут заинтересовывать врачей, чтобы они не уезжали за границу

Фото: Reuters

По словам министра, зарплата в здравоохранении по итогам 2018 года выросла на 20%.

— В стране стартовала система, которую мы должны отработать в этом году, по изменению формата начисления зарплаты. В системе здравоохранения, к сожалению, есть более 30 различного уровня надбавок, доплат. Это пока еще делает формирование самой зарплаты достаточно сложным. Предложенная Министерством труда и соцзащиты методика нас в целом устраивает, и сегодня мы ее достаточно активно используем пока еще в теоретической части, чтобы это не привело к уменьшению зарплаты конкретного работника. Понятно, у нас слишком много направлений деятельности, которые отличаются спецификой и напряженностью труда. И, уходя от доплат за дополнительные объемы работы, мы должны достаточно справедливо сформировать шкалу. В основу положено то, чтобы в первую очередь зарплата не уменьшилась. А дальше все будет зависеть от ресурсов, — отметил министр здравоохранения Валерий Малашко, отвечая на вопрос TUT.BY перед торжественным открытием международной выставки «Здравоохранение Беларуси 2019» в Минске.

Министр пояснил, что будет разработана специальная шкала, которая в том числе будет учитывать специфику и вопросы напряженности труда медиков.

— На ваш взгляд, как можно сдержать отток кадров, когда наш талантливый врач уезжает за границу?

— Вы считаете, что вчера не уезжали врачи за границу? Мы сегодня работаем, чтобы конкурентоспособность места врача в Беларуси была как минимум не меньше, чем в Польше. Место врача должно быть не менее авторитетным и не менее доступным, чем в Польше. Это, конечно, и уровень заработной платы, и условия труда. Там, где врач может развиваться, то, наверное, зарплата не всегда ставится во главу угла. Социальная политика, которая в стране направлена на сдерживание оттока в целом в социальной бюджетной сфере специалистов, тоже показывает свою эффективность. И она работает. Сегодня, оценивая эти процессы в экономике, мы видим, что, например, из небольших регионов трудовая миграция сдержана. Там активнее предоставляется возможность строительства жилья и цена на жилье ниже. Если у человека есть зарплата, хорошая работа, возможность построить жилье и есть перспектива жизни в этом населенном пункте, он ничего в своей жизни не меняет. Он развивается там и в той профессии, в которую пришел.

Напомним, что тенденция оттока врачей вызывает у властей серьезную тревогу. Многие работают вахтовым методом в Литве, России и других государствах. Особенно эта проблема касается Гродненской, Брестской и Витебской областей.

Ранее сообщалось, чтобы решить проблему Минздрав планирует подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.

Врачи и медсестры по-прежнему входят в число работников, которые больше всего востребованы на рынке труда. В общереспубликанском банке вакансий на 12 марта 2019 года более трех тысяч вакансий врачей-специалистов и более трех тысяч вакансий медсестер.

В Беларуси средние зарплаты в здравоохранении в январе по сравнению с декабрем упали на 163 рубля — до 770 рублей.

Напомним, по требованию президента в здравоохранении поэтапно повышают заработки: сначала их подняли с сентября прошлого года, а затем — с 1 января нынешнего. Ранее в Минздраве рассказали, каким работникам и на сколько подняли зарплаты.

 
Теги: Минск
 
 
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  Министр здравоохранения Валерий Малашко рассказал, как можно сдержать отток кадров в здравоохранении. Он также отметил, что сегодня в стране делается все, чтобы...
 
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