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«Мы исполним эти незаконные требования». Босс брестского «Динамо» заверил, что команду допустят к сезону
12.03.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев обратился к болельщикам накануне нового сезона. Он пообещал, что клуб постарается сделать этот год ярким и уладит конфликт с гродненским «Неманом» и федерацией футбола, чтобы команду допустили к выступлению в чемпионате Беларуси.
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
— Для вас не секрет, что весь последний год у нас идет спор даже не столько с клубом «Неман», сколько с федерацией футбола по вопросу перехода в «Динамо-Брест» Павла Савицкого. Федерация заставляет нас заплатить за этого игрока, угрожая не допустить клуб к участию в чемпионате страны 2019 года, бессрочно запретив регистрировать новых футболистов. Многие регулярно следили за этим спором. И в ближайшие дни должно все решиться. Я уверен, что город Брест и вся наша область не останутся без футбола. Тем более в год 1000-летия города.
Для меня в приоритете остается человек, простой болельщик, со своими надеждами. Это самое главное. Мы ни в коем случае не можем себе позволить, чтобы люди остались без надежды и без праздника футбола. Мы будем делать все возможное, чтобы этот сезон в Бресте прошел ярко и доставил вам много позитивных эмоций.
Поэтому я принял решение пойти на диалог с футбольным клубом «Неман». Я, к сожалению, в ближайшие дни не смогу заниматься делами клуба, но я дал команду, чтобы с «Неманом» начался диалог. Мы пойдем с ними на эту сделку, но вместе с тем остается ряд вопросов к федерации футбола, на которые мы не получили до сих пор ответа. Но как бы там ни было, я уверен, что мы будем заявлены на чемпионат.
Мы исполним эти незаконные требования, с нашей точки зрения. И, таким образом, у «Немана» не будет к нам претензий и у АБФФ не будет оснований не допустить нас к участию в чемпионате.
И мы всем докажем, для чего пришли в наш футбол, а мы пришли надолго, мы пришли с мечтой его развить, поднять на новый уровень, дать людям тот праздник, которого до сих пор было крайне мало и крайне редко. Мы все постараемся доказать не только с юридической позиции, будучи убежденными, что она выверена и мы правы, но мы постараемся доказать это и на футбольном поле.
Будьте уверены — мы сделаем все, чтобы этот сезон был самым лучшим в истории «Динамо-Брест». Поэтому оставайтесь с нами, поддерживайте клуб. Никто никуда не уходит, никто никого не бросает, оставляет. Мы с вами до конца. Уверен, что и вы с нами до конца. Поэтому приходите на открытие сезона, приходите на стадион. Мы вместе являемся тем динамичным и ярким элементом который должен развиваться, давать пример другим и привлекать людей не только в Беларуси, но и за рубежом, — сказал Александр Зайцев.
Павел Савицкий с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси.
Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в минувшее межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга
Однако, по информации
Босс брестского «Динамо» даже
За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.
После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.
В январе АБФФ наказала брестское «Динамо» за неисполнение решений по «делу Савицкого»,
Брестское «Динамо»
В середине февраля стало известно, что экономический суд
В начале марта босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в очередной раз
15 марта лицензионный комитет АБФФ будет принимать решение о целесообразности выдачи лицензий клубам высшей лиги. И если брестское «Динамо» не заплатит «Неману», то не получит разрешения на участие в чемпионате Беларуси.
Впрочем, если лицензионный комитет откажет брестскому «Динамо», это решение еще можно обжаловать в апелляционном комитете по клубному лицензированию. А далее — в финальной инстанции — футбольном арбитраже АБФФ.
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«Мы исполним эти незаконные требования». Босс брестского «Динамо» заверил, что команду допустят к сезону
Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев обратился к болельщикам накануне нового сезона. Он пообещал, что клуб постарается сделать этот год ярким и уладит...
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