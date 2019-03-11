Зачем нужна экспертиза бытовой электроники?

Экспертиза радиоэлектронных устройств и электробытовых приборов сегодня достаточно популярна. С ее помощью можно определить работоспособность, неполадки в работе и причины их возникновения.

Вот несколько примеров из экспертной практики.

Могилевчанка обратилась для исследования радиотелефона, сетевого фильтра, радио и системного блока компьютера на предмет того, могли ли их повреждения и выход из строя быть вызваны перенапряжением в электрической сети. В ходе исследования установлено, что радиотелефон и радио исправны, однако их адаптеры питания вышли из строя.









Продавец вернул деньги

Женщина приобрела планшетный компьютер для общения с родственниками посредством программы «Skype». Однако через несколько месяцев использования данная программа стала аварийно завершать свою работу, информируя пользователя об ошибке. В результате полноценное использование планшета для тех целей, с которыми он приобретался, оказалось невозможным. Планшет был возвращен продавцу для проверки качества. Однако проверка обозначенной проблемы не выявила. Гражданка обратилась в наше управление для проведения экспертизы.

В результате проведенных экспертных исследований выявлено, что кроме описанной проблемы с аварийным закрытием программы «Skype» планшет при работе в штатном режиме с подключенным к нему адаптером питания самопроизвольно перезагружается, что отрицательно влияет на его использование. После обращения покупательницы с заключением экспертизы к продавцу товара последний вернул ей деньги.

Бракованный телефон

Под конец гарантийного срока могилевчанин обратился к продавцу с проблемой, которая выражалась в вертикальных полосах желтого цвета по краям в верхней части дисплея мобильного телефона. Согласно справке о проведении ремонтных работ ему заменен дисплейный модуль. Однако примерно через четыре месяца после окончания гарантии и выполненного ремонта на замененном дисплее появились аналогичные дефекты в виде вертикальных полос.





Продавец заявил, что в случае подтверждения, что указанные дефекты возникли по причине производственного брака, покупателю вернут денежные средства либо заменят телефон. В ходе экспертизы нарушения правил эксплуатации не выявлено и сделан вывод, что указанные дефекты носят производственный характер.

Проблемы с планшетом

Через месяц после приобретения планшета покупатель столкнулся с проблемой его зарядки от адаптера питания, который входил в комплект. Проверка качества зарядки у продавца неисправности не выявила. Гражданин обратился к экспертам управления и предоставил на исследование планшетный компьютер с адаптером питания к нему. На разрешение экспертизы были поставлены следующие вопросы: заряжается ли предоставленный планшет с использованием предоставленного адаптера питания и находится ли предоставленный адаптер в работоспособном состоянии.

В ходе исследования установлено, что планшет не заряжается ни от предоставленного адаптера питания, ни от других источников. Проверка предоставленного адаптера подтвердила работоспособность устройства. В ходе экспертизы выявлено, что в планшете не работает, предположительно, система заряда аккумулятора.

Подобные примеры показывают, что проведение экспертиз радиоэлектронных устройств и электробытовых приборов позволяет внести ясность в самые различные жизненные ситуации.

В настоящее время основной объем экспертиз радиоэлектронных устройств и электробытовых приборов в Могилевской области выполняется экспертами управления по области, а также экспертами Бобруйского межрайонного отдела.

Александр Шкредов, начальник Горецкого межрайонного отдела

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь