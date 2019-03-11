Белорусы стали делать мебель из конструктора типа «Лего». Часть ее уже показали на выставке

На Конькобежном стадионе в «Минск-Арене» стартовала выставка «Мебель & Интерьер. Дизайн. Декор». REALTY.TUT.BY посмотрел, чем производители мебели и дизайнеры могут заинтересовать обычных посетителей — тех, кто ищет обновки для своего дома. В фоторепортаже — самые интересные предложения и цены.





В этом году мебельная выставка впервые проходит на новой площадке — Конькобежном стадионе. в ней участвуют не только отечественные производители, но и зарубежные — Казахстан и Россия. Впрочем, в этом году удивляют наши.





Компания «Пластик-Текнолоджиз» порадовала конструктором для дизайнеров интерьеров. Месяц назад она стала производить блоки из полипропилена, которые можно складывать как конструктор и использовать буквально для всего: зонировать пространство, собрать душевую, гардеробную, кресло, стол, диван. Устойчивость конструкции обеспечивает система крепежа, в которой используют металлические шпильки.



Так выглядят строительные блоки-кубики

Один кубик, самый большой, стоит 5 рублей, маленький — 3 рубля. К кубикам есть много дополнительных комплектующих: полки, столешницы, перемычки, светодиодные светильники. Поверхность строительных кубиков накрывается гладкими блоками-крышками.

— Мы только запустили производство. Если, например, человек захочет заказать диван, сделаем его визуализацию в 3D и посчитаем, сколько кубиков надо для его производства, — рассказал специалист.



Из кубиков на выставке собрали душевую кабину, стол-остров и пуфик, правда, пока без мягкого верха.







Визуализация мебели из полипропиленовых блоков. Изображение: ptl.by

Один из самых больших стендов занимает московская фабрика «Виста» (СП Италия-Россия), которая производит кухонную мебель. В Минске у нее семь салонов, так что увиденное на выставке можно купить и у нас.





Например, комплект в стиле лофт — высокий барный стол и два стула — будут стоит порядка 1140 рублей.





Стол-трансформер для кухни-гостиной можно регулировать по высоте — всего в нем девять положений. За счет продуманного австрийского механизма стол легко раскладывается в большую обеденную зону. Стоит такой стол 950−1250 рублей, в зависимости от покрытия столешницы. Тот, что на выставке, сделали из стали (основание) и австрийской ДСП.





В качестве новинки «Виста» представила комплект кухонной мебели с овальным столом, столешница в котором сделана из прочного пластика с имитацией бетона. Такой стол будет стоить 950 рублей, стулья — 349 рублей за штуку.





Стенд компании, которая торгует матрасами и кроватями итальянского бренда Mollyflex, завлекал основаниями, которые регулируются при помощи пульта. К ним идет специальный матрас, в производстве которого не используют пружины и клей. Система основания для односпальной кровати стоит 1150 евро, матрас к ней — 800−1500 евро.





Ярко-синяя кровать итальянских дизайнеров, которая в прошлом году была представлена на мебельной выставке в Милане, теперь доступна и у нас. Стоит 3480 евро, если брать кровать с нишей, без нее — 3007 евро.

Дизайнер Алексей Марданов привез на выставку несколько комодов и столов собственного производства и сокрушался, что не хватило времени представить больше своих работ. Цены, говорит дизайнер, у него демократичные: например, тумба из красного кожзама и шпона стоит 500 рублей.





Компания «МебельХолл» показала стильную кухню, которая стоит порядка 12,5 тысячи долларов. В этой кухне много всяких «фишечек»: от подсветки в шкафах и скрытых розеток до сложных систем хранения — все это наверняка оценят хозяйки, которые любят добротные и приятные в использовании вещи.













«Диванта» привезла на выставку диван, которого «большой потенциал по продажам». Модель придумала дизайнер Дарья Гороховская. Цена — 1300 рублей.





Стенд с работами студентов Белорусской государственной академии искусств. Кресло из дерева с элементами 3D печати студента кафедры промышленного дизайна Глеба Шомова — его курсовая работа. Этот предмет интерьера создан специально для медитации и сидеть в нем можно только в позе лотоса.





Винтажный макет комода придумала Маша Карпова.





Алесь Фоменко, завкафедрой промышленного дизайна отметил, что работа этой девушки достойна реализации. Работы, в отличие от других на выставке, не продаются. «Выставка — это шанс для ребят познакомиться с предприятиями, а также возможность получить обратную связь о своей работе от обычных посетителей», — рассказал Алесь Фоменко.





Тем, кто ищет в квартиру или дом стильный диван, стоит присмотреться к стенду компании «AUPI» (ПЧУП КВКдизайн). Есть серый диван, сделанный по австрийской лицензии, стоит от 2000 рублей. Он не раскладывается, но за счет ширины, может использоваться в качество гостевого спального места. А вот этот диван в стиле лофт из кожзаменителя стоит 1080 рублей.













Выставка «Мебель & Интерьер. Дизайн. Декор» будет работать до 14 марта. Адрес: пр. Победителей, 111А, Конькобежный стадион. Вход — 5 рублей.