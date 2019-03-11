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Налоговики проверили торговцев на «Ждановичах. Какие нарушения нашли

12.03.2019 16:34 — Разное | Tut.by  
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Налоговая нашла нарушения в работе торговцев на рынке «Ждановичи». Среди проблемных вопросов, которые выявили работники управления оперативных мероприятий, — продажа мобильных телефонов, часов и аксессуаров для них без документов и идентификационных знаков, а также выплата зарплаты «в конвертах». Об этом сообщили в инспекции МНС по городу Минску. Ранее налоговики уже находили подобные нарушения при проверке торговцев на «Ждановичах».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Общество с ограниченной ответственностью на рынке «Ждановичи» осуществляло продажу мобильных телефонов, аксессуаров для мобильных телефонов, часов и занималось ремонтом мобильных телефонов.

Работники управления оперативных мероприятий обнаружили, что кассовое оборудование, которое использовало руководство компании несколько месяцев, снято с регистрации, его использовали незаконно. При этом компания продолжала работу, и выручка, которая проходила через кассовое оборудование, не отображалась в бухгалтерском учете, поясняют в инспекции МНС по Минску.

Из других нарушений, которые нашли проверяющие, — выплата зарплаты «в конвертах», размер которой составил около 1,9 тысячи рублей.

— В своей деятельности общество с ограниченной ответственностью использует 6 торговых объектов, в которых с момента их открытия отсутствовали кассовые аппараты, — уточняют в налоговой. — Денежные средства в размере более 5 тысяч рублей за указанные выше услуги также не нашли своего отражения в бухгалтерии общества с ограниченной ответственностью.

В торговых объектах хранились мобильные телефоны и аксессуары к ним без документов на сумму больше 15,6 тысяч рублей. «Материалы в отношении данного ООО направлены в экономический суд Минска», — уточняют в столичной налоговой.

В 2018 году работники управления оперативных мероприятий проверяли другое общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляло ту же деятельность, на тех же торговых площадях. Проверяющие нашли такие же нарушения, как и сейчас у другого ООО.

Как пояснили в инспекции МНС по Минску, в обоих случаях деятельность осуществляли одни и те же лица, только под разной вывеской.

 
Теги: Минск
 
 
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Налоговая нашла нарушения в работе торговцев на рынке «Ждановичи». Среди проблемных вопросов - продажа мобильных телефонов, часов и аксессуаров для них без...
 
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