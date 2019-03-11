Война “за речкой”. Серьёзная проблема — эпидемия гепатита

Войны без смертей и потери здоровья не бывает, а отношение к убыли личного состава зависит от точки зрения. “Взгляд из окопа” на потери противника прагматичен и далек от сантиментов.

Хороший враг — мертвый враг. Но лучше — тяжелораненый. Для его эвакуации необходимо отвлечь несколько человек и какое-то количество техники, а потом тратить много сил и времени, чтобы вернуть потерянное здоровье. А идеальный враг — заразный больной или тяжело травмированный. Он становится неопасным на довольно продолжительное время без усилий и затрат боеприпасов.

По данным сайта oboznik.ru, общее число погибших советских граждан за период Афганской войны составило 15051 человек, из них 14427 погибло в результате боевых ранений, от несчастных случаев и болезней. Более 50000 человек было ранено.

Потери частей, непосредственно ведущих боевые действия, за период одной операции составляли в среднем 40-50 человек в расчете на дивизию, причем значительная часть личного состава — до 23% — теряла боеспособность не от действий моджахедов. Люди получали травмы и погибали при обвалах, в снежных заносах, из-за падения с высоты или аварий боевой техники.

Серьезную угрозу представляли местные болезнетворные микроорганизмы. В 70-80-е годы Афганистан занимал одно из первых мест в Евразии по количеству очагов опасных инфекций, общих для человека и животных. Здесь сохранялись природные очаги чумы, кожного лейшманиоза, сибирской язвы, сапа. Обычным делом были вспышки бруцеллеза и туберкулеза овец, инфекционных болезней птиц, ящура, перипневмонии крупного рогатого скота.

Надо отдать должное военным врачам и ветеринарам: они не допустили проникновения опасных инфекций на территорию СССР и сделали очень многое, чтобы уберечь от них и советских граждан, и самих афганцев. Однако ряд специфических для этой страны угроз им ликвидировать не удалось.

Примерно 56,6% небоевых потерь Ограниченного контингента приходилось на долю инфекционных заболеваний, 9,9% — дерматологических, 4,1% — болезней легких.

Всего за время присутствия советских войск в ДРА за медицинской помощью обращалось 466 тысяч военнослужащих — примерно 80% от общего количества. По болезни были уволены со службы 11284 человека, причем 10751 из уволенных получил инвалидность.

Самой серьезной проблемой стала эпидемия гепатита. По данным ряда исследователей, во время войны до четверти личного состава советской группировки находилось на стационарном лечении от этой болезни.

Оценить влияние желтухи на советские войска можно на примере 5 мотострелковой дивизии. В октябре-декабре 1981 года в соединении гепатитом одновременно болело более 3 тысяч человек. Были госпитализированы комдив, все его заместители, кроме одного, и 4 из 6 командиров полков. От таких потерь соединение по сути временно утратило боеспособность.