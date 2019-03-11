ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Война “за речкой”. Серьёзная проблема — эпидемия гепатита

12.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Войны без смертей и потери здоровья не бывает, а отношение к убыли личного состава зависит от точки зрения. “Взгляд из окопа” на потери противника прагматичен и далек от сантиментов.

Хороший враг — мертвый враг. Но лучше — тяжелораненый. Для его эвакуации необходимо отвлечь несколько человек и какое-то количество техники, а потом тратить много сил и времени, чтобы вернуть потерянное здоровье. А идеальный враг — заразный больной или тяжело травмированный. Он становится неопасным на довольно продолжительное время без усилий и затрат боеприпасов.

По данным сайта oboznik.ru, общее число погибших советских граждан за период Афганской войны составило 15051 человек, из них 14427 погибло в результате боевых ранений, от несчастных случаев и болезней. Более 50000 человек было ранено.

Потери частей, непосредственно ведущих боевые действия, за период одной операции составляли в среднем 40-50 человек в расчете на дивизию, причем значительная часть личного состава — до 23% — теряла боеспособность не от действий моджахедов. Люди получали травмы и погибали при обвалах, в снежных заносах, из-за падения с высоты или аварий боевой техники.

Серьезную угрозу представляли местные болезнетворные микроорганизмы. В 70-80-е годы Афганистан занимал одно из первых мест в Евразии по количеству очагов опасных инфекций, общих для человека и животных. Здесь сохранялись природные очаги чумы, кожного лейшманиоза, сибирской язвы, сапа. Обычным делом были вспышки бруцеллеза и туберкулеза овец, инфекционных болезней птиц, ящура, перипневмонии крупного рогатого скота.

Надо отдать должное военным врачам и ветеринарам: они не допустили проникновения опасных инфекций на территорию СССР и сделали очень многое, чтобы уберечь от них и советских граждан, и самих афганцев. Однако ряд специфических для этой страны угроз им ликвидировать не удалось.

Примерно 56,6% небоевых потерь Ограниченного контингента приходилось на долю инфекционных заболеваний, 9,9% — дерматологических, 4,1% — болезней легких.

Всего за время присутствия советских войск в ДРА за медицинской помощью обращалось 466 тысяч военнослужащих — примерно 80% от общего количества. По болезни были уволены со службы 11284 человека, причем 10751 из уволенных получил инвалидность.

Самой серьезной проблемой стала эпидемия гепатита. По данным ряда исследователей, во время войны до четверти личного состава советской группировки находилось на стационарном лечении от этой болезни.

Оценить влияние желтухи на советские войска можно на примере 5 мотострелковой дивизии. В октябре-декабре 1981 года в соединении гепатитом одновременно болело более 3 тысяч человек. Были госпитализированы комдив, все его заместители, кроме одного, и 4 из 6 командиров полков. От таких потерь соединение по сути временно утратило боеспособность.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Войны без смертей и потери здоровья не бывает, а отношение к убыли личного состава зависит от точки зрения. “Взгляд из окопа” на потери противника прагматичен и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске голова мальчика застряла в горшке. Понадобилась помощь спасателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика