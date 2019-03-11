Статья 328 и не только

1 марта, в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году с целью сделать мир свободным от наркотиков, разговор по теме начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции РОВД.

Игорь Карковский начал так:

— В 2018 году выявлено 27 фактов хранения наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта, 2 — сбыта особо опасного психотропного вещества. В 22 делах фигурировала марихуана, 5 — психотропные вещества (альфа PVP), по 1 случаю — гашишное масло и препараты, содержащие в своем составе психотропные вещества. В текущем году уже выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 1 факт сбыта, который в соответствии с ч. 2 ст. 328 УК страны наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

— Наркоманию, как и любую болезнь, можно предотвратить. Каковы успехи профилактической работы в этом направлении?

— Ежегодно в ходе спецмероприятия «Мак» уничтожается впечатляющее количество растительного наркосырья. В прошлом году выявлено 67 (в 2017 г. — 94) фактов незаконных посевов наркосодержащих растений. Уничтожено 44,7 «квадрата» (130,3) мака, что составило примерно 23,7 кг (20,25), и около 142 кг (273,9 кг) конопли на 337 кв. м (627,4). По ст. 16.1 КоАП страны за посев или выращивание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, к ответственности привлечено 13 (13) человек. Также по ст. 17.3 ч. 4-5 и ст. 16.10 КоАП за нахождение в общественном мес-те в состоянии наркотического опьянения и за незаконные действия с некурительными табачными изделиями наказано соответственно 6 и 3 гражданина.

— Кроме противодействия незаконному обороту наркотиков, сотрудники ОНиПТЛ выявляют правонарушения и преступления в сфере нравов. Как обстоят дела здесь?

— С начала года уже зарегистрировано 3 особо тяжких преступления по ч. 3 ст. 167 УК, 1 — по ч. 1 ст.168, факт распространения порнографии. В минувшем году выявлено 3 случая распространения порнографии в интернете. Регистрировался 1 факт насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней. По частям 1 и 2 ст. 168 УК — половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и те же действия, совершенные повторно, — по 10 преступлений; по 1 факту насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней и изнасилования заведомо несовершеннолетней; 2 изнасилования заведомо малолетней, содержащие признаки преступления, подлежащего ответственности по ч. 3 ст. 166 в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. В целом по линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми в минувшем году выявлено 57 преступлений, из них 1 совершила женщина. На лиц в возрасте до 30 лет приходится 34 преступления, старше — 23; 26 были ранее судимыми, из них 9 уже привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Беседовала Софья САВАЙТАН.