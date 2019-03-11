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Очередной выпуск газеты «Полесская правда» выйдет завтра, 13 марта

12.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Очередной выпуск газеты «Полесская правда» выйдет завтра, 13 марта

Читайте в следующем номере:

  • Жители деревень Камень, Погост-Загородский, Борки и Вяз обозначили ряд проблемных вопросов, касающихся жизнедеятельности населенных пунктов Загородского сельсовета, во время встречи с членами информационно-пропагандистской группы райисполкома № 4, которую возглавляет заместитель председателя райисполкома С.С. Жидецкий.
  • Почти во всех хозяйствах Пинского района прошли общие собрания, где труженики села подвели итоги работы за минувший год и утвердили планы на год нынешний.
  • В районном Центре культуры и досуга в агрогородке Оснежицы прошел праздничный концерт, посвященный Дню женщин.
  • Весело отпраздновали Масленицу жители Пинского района.

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