Очередной выпуск газеты «Полесская правда» выйдет завтра, 13 марта

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Жители деревень Камень, Погост-Загородский, Борки и Вяз обозначили ряд проблемных вопросов, касающихся жизнедеятельности населенных пунктов Загородского сельсовета, во время встречи с членами информационно-пропагандистской группы райисполкома № 4, которую возглавляет заместитель председателя райисполкома С.С. Жидецкий.

Почти во всех хозяйствах Пинского района прошли общие собрания, где труженики села подвели итоги работы за минувший год и утвердили планы на год нынешний.

В районном Центре культуры и досуга в агрогородке Оснежицы прошел праздничный концерт, посвященный Дню женщин.

Весело отпраздновали Масленицу жители Пинского района.

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