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Экс-начальника ГУПР Мингорисполкома посадили на 14 лет за коррупцию

12.03.2019 16:57 — Разное | БДГ  
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Бывшего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича за коррупционные преступления осудили на 14 лет колонии усиленного режима.

Как пишет  БЕЛТА, судебный процесс завершился в Минском областном суде сегодня.

Приговор по этому делу занял 429 страниц. КГБ задержал Борисевича в апреле 2017 года, его обвиняли в требовании взяток со школьных столовых Минска в составе группы.

На сайте КГБ тогда сообщалось, что была «выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Барисевичем С.А. Задержано и помещено под стражу десять человек». В КГБ рассказали, что задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Взятки поступали от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями.

На суде Борисевич обвинил свое руководство в том, что чиновники требовали от него приносить взятки.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича за коррупционные преступления осудили на 14 лет колонии...
 
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