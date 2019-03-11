Экс-начальника ГУПР Мингорисполкома посадили на 14 лет за коррупцию

Бывшего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича за коррупционные преступления осудили на 14 лет колонии усиленного режима.

Как пишет БЕЛТА , судебный процесс завершился в Минском областном суде сегодня.

Приговор по этому делу занял 429 страниц. КГБ задержал Борисевича в апреле 2017 года, его обвиняли в требовании взяток со школьных столовых Минска в составе группы.

На сайте КГБ тогда сообщалось , что была «выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Барисевичем С.А. Задержано и помещено под стражу десять человек». В КГБ рассказали, что задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Взятки поступали от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями.

На суде Борисевич обвинил свое руководство в том, что чиновники требовали от него приносить взятки.