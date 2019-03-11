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Экс-начальника ГУПР Мингорисполкома посадили на 14 лет за коррупцию
Бывшего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича за коррупционные преступления осудили на 14 лет колонии усиленного режима.
Как пишет
Приговор по этому делу занял 429 страниц. КГБ
На сайте КГБ тогда
На суде Борисевич обвинил свое руководство в том, что чиновники требовали от него приносить взятки.
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Бывшего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича за коррупционные преступления осудили на 14 лет колонии...
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