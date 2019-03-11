Экс-начальник ГУПР Мингорисполкома приговорен к 14 годам колонии

Размер приговора по делу составил 429 страниц.

Чиновник приговорен к 14 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением на пять лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сообщает БЕЛТА . Под арестом осталось его имущество: два земельных участка, Mercedes-Benz 2010 года, мотоцикл Harley-Davidson, техника, ювелирные украшения, часы, дорогие ручки, пианино и пр.

В доход государства бывший чиновник должен выплатить более 225 тыс. рублей.