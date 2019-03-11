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Экс-начальник ГУПР Мингорисполкома приговорен к 14 годам колонии
12.03.2019 16:53 — Разное | Аргументы и факты
Размер приговора по делу составил 429 страниц.
Чиновник приговорен к 14 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением на пять лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сообщает
В доход государства бывший чиновник должен выплатить более 225 тыс. рублей.
Барисевича задержали в апреле 2017 года. КГБ выявил и пресек масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета. Фигуранты дела обвинялись в том числе в получении взяток от представителей частных компаний за благоприятное решение вопросов о заключении договоров с подчиненными предприятиями и организациями.
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Бывший руководитель главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич попался на совершении коррупционных преступлений.
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