ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-начальник ГУПР Мингорисполкома приговорен к 14 годам колонии

12.03.2019 16:53 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Экс-начальник ГУПР Мингорисполкома приговорен к 14 годам колонии
БЕЛТА

Размер приговора по делу составил 429 страниц.

Чиновник приговорен к 14 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением на пять лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сообщает БЕЛТА. Под арестом осталось его имущество: два земельных участка, Mercedes-Benz 2010 года, мотоцикл Harley-Davidson, техника, ювелирные украшения, часы, дорогие ручки, пианино и пр. 

В доход государства бывший чиновник должен выплатить более 225 тыс. рублей.

Барисевича задержали в апреле 2017 года. КГБ выявил и пресек масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета. Фигуранты дела обвинялись в том числе в получении взяток от представителей частных компаний за благоприятное решение вопросов о заключении договоров с подчиненными предприятиями и организациями. 

Экс-начальник ГУПР Мингорисполкома приговорен к 14 годам колонии
В Могилеве задержан 63-летний чиновник горисполкома за получение взятки
Подробнее

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший руководитель главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич попался на совершении коррупционных преступлений.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Скупой платит дважды". Трое строителей отсудили у ИП более 3600 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика