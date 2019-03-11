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Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Волковысском районе

12.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Волковысском районе

В рамках второго этапа республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» и имиджевой кампании «Проведи время с пользой» работники Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с активистами Белорусской молодежной общественной организацией спасателей-пожарных, а также с работниками БДПО провели обучающее мероприятие в холле кинотеатра «Юность».

Главной целью акции было обучить граждан правильно вести себя в случае угрозы жизни и умению ориентироваться в сложной ситуации.

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Волковысском районе

Для проведения мероприятия была организованна работа интерактивной площадки «Пять шагов спасения». Ведь правильно вести себя в случае угрозы жизни и умение ориентироваться в сложной ситуации – важные аспекты в жизни человека.

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Волковысском районе

Дети и их родители в интересном и запоминающемся формате вспомнили основные правила безопасности, вызова спасателей и алгоритм действий в случае ЧС, действия при сборе ртути.

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Волковысском районе

Следующим этапом стало составление в колонку изображений с правильным и неправильным поведением при пожаре в торговом центре, правила поведения в толпе. Также было продемонстрировано мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». Посетители кинотеатра вспомнили правила оказания сердечно-лёгочной реанимации, прошли тест по безопасности от героев мультфильма «Волшебная книга», рассказали всё, что они знают про знаки эвакуации, ответили на вопросы викторины «Проверка знаний».

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Волковысском районе

 Все участники акции для закрепления знаний получили  яркую наглядно-изобразительную продукцию – буклеты, наклейки, закладки, календари, подарки от добровольного пожарного общества.

Акция «День безопасности. Внимание всем!» стартовала в Волковысском районе

 

 

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В рамках второго этапа республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» и имиджевой кампании «Проведи время с...
 
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