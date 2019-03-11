|
МАРТ пояснил, кто и по каким тарифам должен платить за освещение улиц в садоводческих товариществах
В МАРТ
У члены садоводческих товариществ нет прямых договоренностей с «Белэнерго» на поставку электричества. Поэтому они вынуждены рассчитываться за потребленную электроэнергию с садоводческим товариществом согласно показаний счетчиков.
— Для расчетов с садоводческим товариществом применяется тариф в размере 0,1746 рублей за 1 кВт*ч., и он не подлежит изменению до принятия регулирующим органом решения по его корректировке, — пояснили в МАРТ. — В свою очередь садоводческое товарищество по договору электроснабжения производит расчеты за потребленную электроэнергию с соответствующей энергоснабжающей организацией «Белэнерго» на основании показаний прибора группового учета электрической энергии за счет собранных средств от членов садоводческого товарищества.
Даже если юрлица, которые снабжают электроэнергией физлиц, в том числе и садоводческие товарищества, не входят в систему «Белэнерго», для них устанавливаются тарифы на электричество как для населения.
— Вместе с тем, учитывая специфику товара «электроэнергия», могут возникать дополнительные расходы, образующиеся в связи с доставкой энергии до потребителей, к примеру, технологические потери, освещение улиц и другие, — подчеркивают в министерстве. — Данные расходы должны быть оплачены садоводческим товариществом как юридическим лицом за счет взимания целевых и дополнительных взносов с его участников либо иных средств, полученных садоводческим товариществом в соответствии с законодательством.
Размер членских взносов либо целевых или дополнительных устанавливаются общим собранием садового товарищества.
В ведомстве также напомнили, что споры между товариществом и его членами можно решить в судебном порядке.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, могут ли в садоводческих товариществах брать плату за электричество сверх тарифов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)