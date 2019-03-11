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МАРТ пояснил, кто и по каким тарифам должен платить за освещение улиц в садоводческих товариществах

12.03.2019 17:06 — Разное | Tut.by  
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В МАРТ пояснили, по каким тарифам нужно оплачивать электричество в садоводческих товариществах. Сейчас потребители жалуются, что с них берут больше денег, чем нужно на оплату истраченных ими киловатт-часов. 


Фото: Pixabay.com

У члены садоводческих товариществ нет прямых договоренностей с «Белэнерго» на поставку электричества. Поэтому они вынуждены рассчитываться за потребленную электроэнергию с садоводческим товариществом согласно показаний счетчиков.

— Для расчетов с садоводческим товариществом применяется тариф в размере 0,1746 рублей за 1 кВт*ч., и он не подлежит изменению до принятия регулирующим органом решения по его корректировке, — пояснили в МАРТ. — В свою очередь садоводческое товарищество по договору электроснабжения производит расчеты за потребленную электроэнергию с соответствующей энергоснабжающей организацией «Белэнерго» на основании показаний прибора группового учета электрической энергии за счет собранных средств от членов садоводческого товарищества.

Даже если юрлица, которые снабжают электроэнергией физлиц, в том числе и садоводческие товарищества, не входят в систему «Белэнерго», для них устанавливаются тарифы на электричество как для населения.

— Вместе с тем, учитывая специфику товара «электроэнергия», могут возникать дополнительные расходы, образующиеся в связи с доставкой энергии до потребителей, к примеру, технологические потери, освещение улиц и другие, — подчеркивают в министерстве. — Данные расходы должны быть оплачены садоводческим товариществом как юридическим лицом за счет взимания целевых и дополнительных взносов с его участников либо иных средств, полученных садоводческим товариществом в соответствии с законодательством.

Размер членских взносов либо целевых или дополнительных устанавливаются общим собранием садового товарищества.

В ведомстве также напомнили, что споры между товариществом и его членами можно решить в судебном порядке.

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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, могут ли в садоводческих товариществах брать плату за электричество сверх тарифов.
 
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