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Вот к чему может привести даже одна выкуренная сигарета во время беременности
Американские ученые провели исследование, в котором проанализировали связь между курением матерей до и во время беременности с риском внезапной смерти их младенцев в возрасте до года. Об этом
Специалисты заявляют, что даже одна выкуренная женщиной сигарета во время беременности вдвое повышает риск возникновения синдрома внезапной детской смерти (СВДС), при которой у ребенка не старше года внезапно останавливается дыхание.
К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные о 20 миллионах новорожденных в период с 2007 по 2011 год. У 19 тысяч из них наблюдался СВДС. С помощью технологий машинного обучения удалось установить, что в среднем каждая последующая выкуренная матерью во время беременности сигарета повышала риск возникновения СВДС у младенцев на 0,07%.
При этом ученые смогли подсчитать, что отказ от курения или снижение числа сигарет в день влияют и на риск СДВС в дальнейшем. Для детей женщин, которые к моменту начала последнего триместра стали курить меньше, риск умереть от СДВС уменьшился на 12% по сравнению с теми, кто не менял привычек. Для детей тех женщин, кто совсем бросил курить к тому же моменту, риск снизился на 23%,
Авторы исследования надеются, что оно поможет врачам более качество консультировать беременных девушек и тем самым снижать риск внезапной детской смертности.
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К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные о 20 миллионах новорожденных в период с 2007 по 2011 год.
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