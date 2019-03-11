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Самым богатым жителем Лондона оказался... россиянин

12.03.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман - богатейший житель Лондона, следует из рейтинга городов с наибольшим числом богатейших людей планеты, составленного журналом Forbes. Состояние Фридмана журнал оценивает в 15 млрд долларов.



Лондон занял в рейтинге пятое место. По оценкам издания, в британской столице живут 55 миллиардеров, а их совокупное состояние составляет 226 млрд долларов.

"Из 55 миллиардеров, проживающих в столице Соединенного Королевства, лишь 20 являются ее гражданами. Остальные 35 миллиардеров переехали в Лондон из 23 стран, в число которых входят Индия, Исландия и Россия", - пишет Forbes.

Богатейшим жителем Лондона журнал называет основателя российской "Альфа-групп" и главу совета директоров LetterOne Михаила Фридмана с состоянием в 15 млрд долларов. При этом в рейтинге богатейших россиян он занимает седьмую строчку.

Бизнес Фридмана

Фридману 54 года. Помимо российского гражданства у него есть израильское. При этом он является налоговым резидентом Великобритании.

Вместе с партнерами Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом он владеет консорциумом "Альфа-групп", среди российских активов которой Альфа-банк, страховая компания "АльфаСтрахование", X5 Retail Group и инвесткомпания A1.

Сейчас Фридман и его партнеры сосредоточены на развитии инвестиционной компании LetterOne.

LetterOne была основана Фридманом и Германом Ханом в 2013 году для инвестирования средств, вырученных за долю в одной из крупнейших российских нефтяных компаний ТНК-BP, проданную "Роснефти". Стоимость сделки тогда составила 14 млрд долларов.

В декабре 2018 года стало известно, что фонд LetterOne предоставит нефтяной компании Фридмана DEA Group средства на покупку независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas. В 2019 года должно завершиться объединение DEA и подконтрольной концерну BASF Wintershаll. Объединенная компания станет крупнейшей европейской независимой компанией, работающей в Европе, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке

В 2017 году LetterOne купил британскую сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett за 2,3 млрд долларов. У сети, основанной в 1870 году, больше 1150 филиалов, из которых около 600 - в Великобритании. Остальные магазины расположены в Китае, Нидерландах и ОАЭ.


Города для миллиардеров

Первое место в рейтинге городов с наибольшим числом миллиардеров занял Нью-Йорк. В самом большом городе США проживают 84 миллиардера, чье совокупное состояние журнал Forbes оценил в 469,7 млрд долларов.

Москва заняла в рейтинге третье место: в столице России, по подсчетам издания, живет 71 миллиардер с совокупным состоянием в 336 млрд долларов. 

 
 
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Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман - богатейший житель Лондона, следует из рейтинга городов с наибольшим числом богатейших людей планеты, составленного...
 
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