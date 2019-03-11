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"Скупой платит дважды". Трое строителей отсудили у ИП более 3600 рублей

12.03.2019 16:50 — Разное | Партизан  
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Суд Фрунзенского района Минска вынес заочное решение по иску трех минчан к нанимателю.



Судья Ирина Залуцкая полностью удовлетворила иск к индивидуальному предпринимателю Артему Макаревичу. Интересы минчан в суде представлял правовой инспектор труда профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Судья взыскала в пользу каждого истца по 1220 рублей 59 копеек.

Ответчик Артем Макаревич в суд не явился, написал заявление с просьбой рассматривать дело в его отсутствие; адвокат также не явился на судебное заседание. 

- Суд вынес справедливое решение, которое через 25 дней вступит в законную силу. И будет принудительно исполнено, - рассказал "Белорусскому партизану"  правовой инспектор профсоюза РЭП. - Как говорят, скупой платит дважды: 22 февраля, на момент предварительного заседания, ИП уже заплатил адвокату 450 рублей, помимо которых ему придется выплатить вознаграждение своим бывшим работникам. 

А строителям еще раз хочется напомнить: чтобы не попадать впросак, заключайте договоры, в котором оговаривайте полную стоимость выполненных работ, порядок расчета, указывайте перечень выполняемых работ и расценки. Тогда подобные ситуации будут решаться проще и быстрее. 


Трое жителей Минска: Николай Ковалев, Владимир Синицкий, Андрей Тарасевич обратились в суд Фрунзенского района столицы с иском к индивидуальному предпринимателю Артему Макаревичу.

С конца октября по конец ноября 2018 года они устанавливали подвесные потолки в клинике «Новое зрение».
Предприниматель обязался за установку 154 кв.м. подвесных потолков заплатить по 1060 рублей каждому – в сумме 3180 рублей на троих. 

Однако за работу не заплатил, после чего рабочие обратились в профсоюз РЭП за защитой своих прав.


 
Теги: Минск
 
 
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Суд Фрунзенского района Минска вынес заочное решение по иску трех минчан к нанимателю.
 
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