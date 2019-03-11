|
12 марта в Слуцке прошел адвокативный семинар на тему «Мужское здоровье и долголетие мужчин 45+»
12.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В мероприятии приняли участие руководители идеологических подразделений крупных предприятий Слуцка, представители здравоохранения и социальных служб. Организатором мероприятия выступила Инициатива «Самое время!» (проект БЕЛМЕД).
Целью проекта является содействие эффективному предупреждению инфекционных заболеваний и укрепление национальной системы здравоохранения для эффективного решения проблем НИЗ в Республике Беларусь. Проект реализуется на принципах устойчивого развития, гендерного равенства, учета потребностей людей с ограниченными возможностями, партнерства и открытости.
В настоящий момент в Беларуси проживают 1681,4 тыс. женщин и 696 тыс. мужчин старше 65 лет. Мужская смертность в нашей стране выше женской более чем на 10 лет. Раннюю смертность мужчин связывают, в том числе с тем, что в сознании значительной части представителей части представителей сильного пола, особенно в регионах, действует устаревшая модель поведения: после 40 лет мужчины начинают готовиться к пенсии и прекращают вести активный образ жизни, ставить перед собой амбициозные цели. В результате снижается стремление людей к саморазвитию, что фактически, толкает к деградации в той или иной степени.
Главная задача, которую ставят перед собой организаторы мероприятия – расширить знания об основных демографических тенденциях, связанных со здоровьем мужчин 45+, повысить актуальность изучаемой темы в информационном поле Слуцкого района, наладить прямые контакты между региональными СМИ, представителями организаций и предприятий города и экспериментами в данной сфере.
Перед собравшимися выступили координатор инициативы «Самое время!», директор СИУ «Городское развитие» Андрей Эзерин, главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Республиканского геронтологического центра Людмила Аверкиевна Жилевич, пресс-секретарь ОАО «Белгазпромбанк», фронтмен блюз-рок группу «The Road Dogs» Сергей Скляров, врач-гериатор УЗ «Слуцкая центральная районная больница» Татьяна Петровна Блашенкова, заведующая отделом демографии и гендерных исследований НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Виктория Юодешко.
Справочно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мероприятии приняли участие руководители идеологических подразделений крупных предприятий Слуцка, представители здравоохранения и социальных служб....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)