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12 марта в Слуцке прошел адвокативный семинар на тему «Мужское здоровье и долголетие мужчин 45+»

12.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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12 марта в Слуцке прошел адвокативный семинар на тему «Мужское здоровье и долголетие мужчин 45+»

В мероприятии приняли участие руководители идеологических подразделений крупных предприятий Слуцка, представители здравоохранения и социальных служб. Организатором мероприятия выступила Инициатива «Самое время!» (проект БЕЛМЕД).

Целью проекта является содействие эффективному предупреждению инфекционных заболеваний и укрепление национальной системы здравоохранения для эффективного решения проблем НИЗ в Республике Беларусь. Проект реализуется на принципах устойчивого развития, гендерного равенства, учета потребностей людей с ограниченными возможностями, партнерства и открытости.

В настоящий момент в Беларуси проживают 1681,4 тыс. женщин и 696 тыс. мужчин старше 65 лет. Мужская смертность в нашей стране выше женской более чем на 10 лет. Раннюю смертность мужчин связывают, в том числе с тем, что в сознании значительной части представителей части представителей сильного пола, особенно в регионах, действует устаревшая модель поведения: после 40 лет мужчины начинают готовиться к пенсии и прекращают вести активный образ жизни, ставить перед собой амбициозные цели. В результате снижается стремление людей к саморазвитию, что фактически, толкает к деградации в той или иной степени.

12 марта в Слуцке прошел адвокативный семинар на тему «Мужское здоровье и долголетие мужчин 45+»

Главная задача, которую ставят перед собой организаторы мероприятия – расширить знания об основных демографических тенденциях, связанных со здоровьем мужчин 45+, повысить актуальность изучаемой темы в информационном поле Слуцкого района, наладить прямые контакты между региональными СМИ, представителями организаций и предприятий города и экспериментами в данной сфере.

Перед собравшимися выступили координатор инициативы «Самое время!», директор СИУ «Городское развитие» Андрей Эзерин, главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Республиканского геронтологического центра Людмила Аверкиевна Жилевич, пресс-секретарь ОАО «Белгазпромбанк», фронтмен блюз-рок группу «The Road Dogs» Сергей Скляров, врач-гериатор УЗ «Слуцкая центральная районная больница» Татьяна Петровна Блашенкова, заведующая отделом демографии и гендерных исследований НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Виктория Юодешко.
Во время встречи присутствующим были представлены итоги изучения моделей поведения мужчин в возрасте 45+, связанной с темой здоровья, проведенного на основе фокус-групповой дискуссии с целевой аудиторией в возрасте 45+, мужчин, жителей города Молодечно. Рассматривалась проблематика высокой мужской смертности в Беларуси, был представлен социально-демографический портрет белорусских мужчин возраста 45+, обсуждался вопрос здоровья мужчин города Слуцка в возрасте 60+ и другие вопросы.

Справочно
Инициатива «Самое время!» является частью проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Слуцкий край

 
 
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