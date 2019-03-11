Утром 8 марта слуцкие гаишники преследовали нетрезвого водителя после ДТП





Утро субботы у слуцких сотрудников ГАИ выдалось неспокойным. Около 8 утра после непродолжительного преследования был задержан водитель, который совершил ДТП и продолжил движение в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич, инспекторы подали сигнал об остановке автомобилю Опель Омега, который водитель проигнорировал. После этого было организовано преследование.

Находившийся за рулём житель Слуцка 1988 г.р. оказался «бесправником» в нетрезвом состоянии. В отношении него было составлено 11 административных протоколов, в том числе за совершение ДТП, отсутствие техосмотра, езду в состоянии алкогольного опьянения и без права управления.





Старший инспектор ДПС ГАИ Дмитрий Сытько, который находился в то время на дежурстве, уточняет: Опель выехал из дворовой территории на улице 14-ти Партизан и «заскочил» в бордюр, повредив колесо и два бордюрных камня. Трое мужчин, которые находились в машине, вытолкали её обратно на проезжую часть и продолжили движение. В этот момент кто-то из очевидцев сообщил о происшествии в милицию.

Спустя несколько минут сотрудники Госавтоинспекции увидели подозрительный автомобиль, за которым болтался отломанный подкрылок, и подали сигнал об остановке. Опель остановился только после начала преследования с включёнными проблесковыми маячками. Уже после задержания сотрудникам ГАИ из дежурной части поступило сообщение о совершенном на улице 14-ти Партизан ДТП. Так сложилась полная картина произошедшего.

По информации SlutskGorod, находившиеся в « Омеге » молодые люди выиграли на ставках крупную сумму денег и праздновали победу.

Всего за время проведения акции «Трезвый водитель» с 7 по 11 марта в Слуцком районе выявлено 7 фактов управления в состоянии алкогольного опьянения и 12 фактов езды без водительских прав. Составлены административные протоколы.







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