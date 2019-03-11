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Спустя 4 года Домрачева стала обладательницей малого Хрустального глобуса сезона-2014/15

12.03.2019 17:16 — Разное | Tut.by  
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В коллекцию титулов четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой добавился еще один трофей. Она стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования в Кубке мира по биатлону в сезоне-2014/15.


Фото: president.gov.by

После того, как россиянка Екатерина Глазырина была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил, все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года были аннулированы, в том числе и в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15, где Глазырина выиграла серебро.

После аннулирования результата россиянки серебряная награда перешла к француженке Анаис Бескон, а Дарья Домрачева поднялась в том протоколе с 13-го на 12-е место.

И в результате пересчета очков сезона-2014/15 белоруска возглавила зачет гонок преследования. По числу очков Домрачева сравнялась с финкой Кайсой Мякяряйнен, однако заняла первую строку, поскольку одержала в том сезоне на одну победу больше.


Фото: ru.biathlonworld.com

Напомним, что летом 2018 года Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры.

 
 
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В коллекцию титулов четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой добавился еще один трофей. Она стала обладательницей малого Хрустального глобуса в...
 
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