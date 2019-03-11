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Лукашенко выразил соболезнования генсеку ООН в связи с гибелью сотрудников организации в авиакатастрофе

12.03.2019 16:46 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу в связи с гибелью сотрудников ООН в авиакатастрофе, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сообщение о трагической гибели 22 сотрудников организаций ООН в результате крушения пассажирского самолета в Эфиопии с глубокой болью и скорбью  воспринято в Беларуси. Безусловно, это большая и невосполнимая утрата для всей системы Организации Объединенных Наций", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и слова поддержки Генеральному секретарю ООН, а также близким и коллегам погибших.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2017 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу в связи с гибелью...
 
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