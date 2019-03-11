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Территория Игры приглашает 17 марта отпраздновать "День Святого Патрика в рабочих кварталах"
Территория Игры уже 12 год подряд проводит в Минске тематическую вечеринку, посвященную главному ирландскому праздника - дню Святого Патрика.
"Этот день отмечается не только в Ирландии, но и во многих странах мира, и мы с удовольствием присоединяемся к этому красочному и атмосферному мероприятию! Хотим пригласить поучаствовать в нем и вас", - рассказали организаторы.
Каждый год тема вечеринки меняется, и в этом году мероприятие посвящается Пасхальному восстанию. Окунитесь в атмосферу Ирландских рабочих районов!
Вечеринка будет проходить в Культурном хабе Ок16 (Минск, ул. Октябрьская, 16) 17марта с 16.00 до 00.00.
Стоимость билетов: Br20-30 рублей. Купить билеты можно по ссылке:
Подробности:
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Территория Игры уже 12 год подряд проводит в Минске тематическую вечеринку, посвященную главному ирландскому праздника - дню Святого Патрика. "Этот день отмечается...
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