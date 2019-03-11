Территория Игры уже 12 год подряд проводит в Минске тематическую вечеринку, посвященную главному ирландскому праздника - дню Святого Патрика.

"Этот день отмечается не только в Ирландии, но и во многих странах мира, и мы с удовольствием присоединяемся к этому красочному и атмосферному мероприятию! Хотим пригласить поучаствовать в нем и вас", - рассказали организаторы.

Каждый год тема вечеринки меняется, и в этом году мероприятие посвящается Пасхальному восстанию. Окунитесь в атмосферу Ирландских рабочих районов!



Гостей фестиваля ожидает концерт групп ВСЕ CRAZY, IRDORATH, ДОХОДЯГИ БЭНД, ДИВАСИЛ, танцы от студий GLORIA, DANCE SPIRIT, праздничные конкурсы и зажигательные развлечения, отличные возможности для фотосъемки, и конечно же веселье, дружественная атмосфера и много зеленого цвета.

Вечеринка будет проходить в Культурном хабе Ок16 (Минск, ул. Октябрьская, 16) 17марта с 16.00 до 00.00.

Стоимость билетов: Br20-30 рублей. Купить билеты можно по ссылке: http://dsp2019.bezkassira.by .

Подробности: https://vk.com/dsp2019