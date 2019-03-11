ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Территория Игры приглашает 17 марта отпраздновать "День Святого Патрика в рабочих кварталах"

12.03.2019 16:45 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Территория Игры уже 12 год подряд проводит в Минске тематическую вечеринку, посвященную главному ирландскому праздника - дню Святого Патрика.

"Этот день отмечается не только в Ирландии, но и во многих странах мира, и мы с удовольствием присоединяемся к этому красочному и атмосферному мероприятию! Хотим пригласить поучаствовать в нем и вас", - рассказали организаторы.

Каждый год тема вечеринки меняется, и в этом году мероприятие посвящается Пасхальному восстанию. Окунитесь в атмосферу Ирландских рабочих районов!

Территория Игры приглашает 17 марта отпраздновать "День Святого Патрика в рабочих кварталах"
Гостей фестиваля ожидает концерт групп ВСЕ CRAZY, IRDORATH, ДОХОДЯГИ БЭНД, ДИВАСИЛ, танцы от студий GLORIA, DANCE SPIRIT, праздничные конкурсы и зажигательные развлечения, отличные возможности для фотосъемки, и конечно же веселье, дружественная атмосфера и много зеленого цвета.

Вечеринка будет проходить в Культурном хабе Ок16 (Минск, ул. Октябрьская, 16) 17марта с 16.00 до 00.00.

Стоимость билетов: Br20-30 рублей. Купить билеты можно по ссылке: http://dsp2019.bezkassira.by.

Подробности: https://vk.com/dsp2019

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Территория Игры уже 12 год подряд проводит в Минске тематическую вечеринку, посвященную главному ирландскому праздника - дню Святого Патрика. "Этот день отмечается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Контроль за устранением нарушений ранее выданных рекомендаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика