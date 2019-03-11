Профильный комитет рекомендовал парламенту Киргизии принять поправки о лишении иммунитета экс-президента страны

Комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству одобрил к принятию в третьем чтении поправок в закон о гарантиях деятельности президента страны, предусматривающих возможность привлечения к уголовной ответственности главы государства после отрешения его от должности, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.

"Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента Киргизии рассмотрел и одобрил законопроект о внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента республики в третьем чтении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, законопроектом предлагается внести в закон о гарантиях деятельности главы государства возможность привлечения президента Киргизии к уголовной ответственности после отрешения его от должности.

Ранее депутаты парламента Киргизии внесли в законопроект дополнения, в соответствии с которыми экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае активного участия в политической жизни страны.

Депутат от проправительственной фракции "Бир бол" ("Быть вместе") Акылбек Жапаров, внесший изменеие в законопроект, объяснил свое предложение тем, что бывший глава государства, в случае участия в парламентских выборах, должен иметь равные условия со всеми гражданами и не пользоваться своими привилегиями.

"С учетом всех правок законопроект направлен на голосование в парламент в третьем окончательном чтении", - сказал представитель пресс-службы.

Принятый 13 декабря 2018 года парламентом Киргизии в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности экс-президента страны предусматривает лишение его неприкосновенности в случае наличия фактов у правоохранительных органов совершения им преступлений на посту главы государства.

Инициаторами законопроекта выступили депутат оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев и депутат проправительственной фракции "Республика - Ата-Журт" Курманкул Зулушев.

Парламентарии предлагали исключить "как несоответствующее Конституции" положение о неприкосновенности бывшего президента страны. Ранее Конституционная палата Киргизиипризнала данную норму противоречащей Основному закону.

19 декабря 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что инициированные в парламенте страны поправки в закон о гарантиях президента не направлены против бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Вместе с тем местные наблюдатели заявляют, что инициатива о лишении неприкосновенности экс-президента, в первую очередь, направлена против А.Атамбаева, который в марте 2018 года, после избрания лидером Социал-демократической партии (СДПК), вступил в противостояние со своим преемником С.Жээнбековым. Лидер СДПК не скрывает намерений участвовать в парламентских выборах осенью 2020 года.

В Киргизии только два бывших президента страны - Роза Отунбаева и А.Атамбаев - обладают официальным статусом экс-президентов. Два других бывших руководителя страны - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были лишены этого статуса, так как покинули свои посты под давлением оппозиции в результате событий марта 2005 года и апреля 2010 года, признанных в Киргизии народными революциями.