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Посол Киргизии в Беларуси переведен на работу в Турцию

12.03.2019 16:34 — Разное | Интерфакс  
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил Кубанычбека Омуралиева, возглавлявшего последние три года киргизскую дипломатическую миссию в Беларуси, послом в Турции, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"С.Жээнбеков подписал указ согласно которому К.Омуралиев освобожден от занимаемой должности и назначен послом Киргизии в Анкаре", - сказал представитель пресс-службы.

К.Омуралиев занимал должность киргизского посла в Минске с 2016 года. Должность посла Киргизии в Анкаре стала вакантной в декабре 2018 года, после того как глава дипмиссии Ибрагим Жунусов возглавил посольство республики в Узбекистане.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил Кубанычбека Омуралиева, возглавлявшего последние три года киргизскую дипломатическую миссию в Беларуси, послом...
 
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