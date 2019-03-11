Посол Киргизии в Беларуси переведен на работу в Турцию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил Кубанычбека Омуралиева, возглавлявшего последние три года киргизскую дипломатическую миссию в Беларуси, послом в Турции, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"С.Жээнбеков подписал указ согласно которому К.Омуралиев освобожден от занимаемой должности и назначен послом Киргизии в Анкаре", - сказал представитель пресс-службы.

К.Омуралиев занимал должность киргизского посла в Минске с 2016 года. Должность посла Киргизии в Анкаре стала вакантной в декабре 2018 года, после того как глава дипмиссии Ибрагим Жунусов возглавил посольство республики в Узбекистане.