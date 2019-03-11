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Белорусов призывают не покупать и не собирать первоцветы

12.03.2019 16:34 — Разное | Интерфакс  
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В Минприроды Беларуси напомнили об административной ответственности и штрафах за сбор и покупку первоцветов.

"В Беларуси произрастает множество первоцветов, среди которых есть виды, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь, сбор которых запрещен. К этим видам относятся: прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, черемша и другие виды редких и находящихся под угрозой исчезновения растений", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.        

Там рассказали, что первоцветы – это очень уязвимые растения. Они цветут всего несколько недель. Основные процессы, которые обеспечивают их выживание, протекают под землей: в корнях, клубнях и луковицах. За небольшое время растениям требуется накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян. "Срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. Кроме того, растение ослабевает и может погибнуть", - пояснили в Минприроды.

Там отметили, что ежегодный массовый сбор первоцветов в марте-апреле может быть причиной их исчезновения в природе. А покупка первоцветов – это поощрение браконьеров.

В Минприроды напомнили, что за сбор и продажу первоцветов виновные привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 15.8 КоАП Республики Беларусь. Что влечет за собой штрафы в размере от 10 до 500 базовых величин.

 
 
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В Минприроды Беларуси напомнили об административной ответственности и штрафах за сбор и покупку первоцветов.
 
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