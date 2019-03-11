Годовая смертность в Европе превысила прогнозы в два раза из-за загрязнения воздуха – исследование

Загрязнение атмосферы, вероятно, влечет увеличение вдвое смертей в год в Европе по сравнению со сделанными прогнозами, следует из исследования, опубликованного во вторник в European Heart Journal,.

Используя новый метод моделирования влияния разных источников загрязнения атмосферного воздуха на уровень смертности, ученые пришли к выводу, что оно стало причиной около 790 тыс. смертей дополнительно в целом по Европе в 2015 году, в том числе 659 тыс. - в 28 государствах-членах Европейского союза.

От 40% до 80% этих смертных случаев вызваны сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями.

В расчете на планету исследователи констатировали, что загрязнение воздуха является причиной 120 дополнительных смертей в год на 100 тыс. населения. По Европе эта цифра выше - в среднем 133 дополнительные смерти в год на 100 тыс.

После исследований ситуации в различных странах ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха повлекло 154 дополнительных смерти на 100 тыс. населения в Германии, (это означает сокращение на 2,4 года показателя прогнозируемой продолжительности жизни), 150 - в Польше (сокращение продолжительности жизни на 2,8 года), 136 - в Италии (сокращение на 1,9 года), 105 - во Франции (1,6 года), 98 - в Великобритании (1,5 года).

В публикации также сообщается, что уровень дополнительной смертности от загрязнения воздуха особенно высок в странах Восточной Европы - в Болгарии, Румынии, Хорватии и на Украине - более 200 дополнительных случаев в год на 100 тыс. жителей.

Данные по России в публикации не приводятся.