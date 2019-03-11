ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Годовая смертность в Европе превысила прогнозы в два раза из-за загрязнения воздуха – исследование

12.03.2019 16:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Загрязнение атмосферы, вероятно, влечет увеличение вдвое смертей в год в Европе по сравнению со сделанными прогнозами, следует из исследования, опубликованного во вторник в European Heart Journal,.

Используя новый метод моделирования влияния разных источников загрязнения атмосферного воздуха на уровень смертности, ученые пришли к выводу, что оно стало причиной около 790 тыс. смертей дополнительно в целом по Европе в 2015 году, в том числе 659 тыс. - в 28 государствах-членах Европейского союза.

От 40% до 80% этих смертных случаев вызваны сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями.

В расчете на планету исследователи констатировали, что загрязнение воздуха является причиной 120 дополнительных смертей в год на 100 тыс. населения. По Европе эта цифра выше - в среднем 133 дополнительные смерти в год на 100 тыс.

После исследований ситуации в различных странах ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха повлекло 154 дополнительных смерти на 100 тыс. населения в Германии, (это означает сокращение на 2,4 года показателя прогнозируемой продолжительности жизни), 150 - в Польше (сокращение продолжительности жизни на 2,8 года), 136 - в Италии (сокращение на 1,9 года), 105 - во Франции (1,6 года), 98 - в Великобритании (1,5 года).

В публикации также сообщается, что уровень дополнительной смертности от загрязнения воздуха особенно высок в странах Восточной Европы - в Болгарии, Румынии, Хорватии и на Украине - более 200 дополнительных случаев в год на 100 тыс. жителей.

Данные по России в публикации не приводятся.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Загрязнение атмосферы, вероятно, влечет увеличение вдвое смертей в год в Европе по сравнению со сделанными прогнозами, следует из исследования, опубликованного во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дубровенец принял участие в заседании Республиканского совета молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика