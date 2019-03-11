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Главные выводы из восьми лучших бизнес-книг всех времен

12.03.2019 17:35 — Разное | Ежедневник  
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Главные выводы из восьми лучших бизнес-книг всех времен

фото: theidealist.ru

Эти книги прошли испытание временем, они внесены в список бестселлеров New York Times и неоднократно рекомендовались критиками и самыми успешными лидерами бизнеса во всём мире.

1.«Думай и богатей», Наполеон Хилл

Ключевой вывод: вы можете достичь всего, что задумываете и во что верите.

Мысли материальны, и они обладают невероятной силой. Сконцентрируйтесь на том, чего вы хотите достичь, и укрепите свою решимость, познав то, что Хилл называет «определенностью цели». Также важно, чтобы вы продолжали сталкиваться с препятствиями, которые неизбежно будут мешать вашему росту на этом пути.

2. «Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки

Ключевой вывод: поймите разницу между активом и обязательством.

Есть причина, по которой богатые становятся богаче: они понимают жизненно важную, но часто неправильно интерпретируемую большинством разницу между активами и обязательствами. Актив приносит деньги в ваш карман. Обязательства – наоборот, забирают. Чтобы разбогатеть, вы должны приобретать активы и использовать полученный от них доход, чтобы покупать предметы роскоши и финансировать свой образ жизни.

3. «Электронный миф» Майкла Гербера

Ключевой вывод: работайте над бизнесом, а не в бизнесе.

«Я понимаю техническую работу бизнеса, и соответственно понимаю бизнес, который выполняет эту техническую работу». Это важный вывод, к которому приходят успешные предприниматели.

Поймите, что у каждого, кто занимается бизнесом, есть три образа: предприниматель, менеджер и техник. Требуется освоить все три, чтобы построить компанию, которая может процветать без вас.

4. «22 неизменных закона маркетинга», Эл Райс и Джек Траут

Ключевой вывод: маркетинг — это битва восприятий, а не продуктов.

Вы всегда хотите быть «первым». И в сегодняшней конкурентной онлайн-среде у подражателя мало шансов запасть в голову потенциальному клиенту, опередить других. Однако не каждый первый будет успешным. Если первым вам стать не удалось, создайте новую область, в которой вы можете быть первопроходцем. Это сработало в случае Domino’s Pizza, и это может сработать и для вас.

5. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Дейл Карнеги

Ключевой вывод: помните, что имя человека является для каждого самым сладким и самым важным звуком на любом языке.

Эта книга так же важна для сегодняшнего цифрового века, как и в 1936, когда она была впервые опубликована. Есть бесчисленные отрывки из классического бестселлера Карнеги, но самый главный совет – не забывать улыбаться, быть хорошим слушателем и, конечно, помогать другим чувствовать себя значимыми.

6. Легко не будет», Бен Горовиц

Ключевой вывод: «Примите свою странность, свое происхождение, свой инстинкт. Если ключей к успеху там нет, их не существует».

«Самая сложная вещь в сложных вещах заключается в том, что для них не существует формулы успеха» — пишет Горовиц, и он абсолютно прав. В то время как многие бизнес-книги, как правило, предписывают решения задач, которые на самом деле не являются вызовами, лишь немногие говорят правду: единого решения, подходящего для каждого, не существует.

7. «Стратегия голубого океана», В. Чан Ким и Рене Моборгн

Ключевой вывод: избегайте попыток разбить конкурентов. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы сделать их неуместными, создавая профит для покупателей и, соответственно, вашей компании.

Большинство рынков — красные океаны. Они полны крови, потому что все акулы питаются одной и той же маленькой рыбой. Со временем субмаркет развивается как реакция на эти красные рынки. Чтобы выделиться, вы должны создать для себя синий океан — придумать возможность, которую люди не могут дождаться, чтобы погрузиться в неё.

8. «Продавец обуви», Фил Найт

Ключевой вывод: не говорите людям, как делать вещи, говорите им, что делать, и пусть они удивят вас своими результатами.

В списке книг Билла Гейтса, которые обязательно нужно прочесть есть и труд Фила Найта, известного своей застенчивостью соучредителя Nike. «Продавец обуви» предлагает редкий и показательный взгляд на человека, который одолжил у своего отца 50 долларов, чтобы основать компанию, которая сегодня признана во всем мире и генерирует 50 миллиардов долларов выручки ежегодно.

Сэм Томас Дэвис, CNBC, перевод The idealist

 
 
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Эти книги прошли испытание временем, они внесены в список бестселлеров New York Times и неоднократно рекомендовались критиками и самыми успешными лидерами бизнеса во...
 
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