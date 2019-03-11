Болгарская Euroins купила страховую компанию в Беларуси





Болгарская компания приобрела дочерние компании группы ERGO в Румынии, Чехии и Беларуси.

Болгарская страховая группа Euroins (EIG) приобретет четыре страховые компании в трех европейских странах — Румынии, Чехии и Беларуси. Это дочерние компании немецкой ERGO, одной из ведущих страховых групп в Европе и часть Munich Re, одного из крупнейших перестраховщиков в мире, говорится в пресс-релизе EIG, пишет reform.by .

Стороны уже подписали соглашение, и сделка будет завершена после одобрения соответствующими регулирующими органами.

В соответствии с условиями, EIG приобретет все акции в четырех подразделениях ERGO, включая право собственности на контракты с сотрудниками, клиентский портфель и ИТ-системы.

Менее года назад EIG приобрела компанию по страхованию путешествий ERV, украинскую компанию, принадлежащую ERGO. Затем соглашение предусматривало дальнейшее сотрудничество между двумя сторонами сделки, включая передачу ноу-хау и способность EIG продавать страхование путешествий под брендом ERV в Украине и других странах, в которых она работает. После завершения новой сделки EIG будет работать в одиннадцати европейских странах, включая дочерние компании в семи из них — в Болгарии, Румынии, Северной Македонии, Украине, Грузии, Чехии и Беларуси.

ЗАО «Страховая Компания «ЭРГО» является правопреемником ЗАО «БАСО», зарегистрированного Госстрахнадзором Республики Беларусь 10 декабря 1993 года.

Страховая Компания «ЭРГО» входит в состав страховой группы ERGO — одного из ведущих страховщиков на европейском рынке прямого страхования. На сегодняшний день 61,5% акций СК «ЭРГО» принадлежат балтийским страховщикам ERGO Life Insurance SE (Литва) и ERGO Insurance SE (Эстония), 30,8% акций — ERGO International (Германия).