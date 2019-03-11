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В Италии запретили посещать школу непривитым детям

12.03.2019 17:38 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. В Италии вступил в силу новый закон, запрещающий посещать школу детям без справки о прививках. Согласно новым правилам, родителям в этом случае грозит штраф. А непривитых детей в возрасте до шести лет не пустят в детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии запретили посещать школу непривитым детям

Закон был введен в связи с мировым ростом заболеваемости корью. Отметим, Всемирная организация здравоохранения не раз выражала озабоченность тем, что в последние годы движение против вакцинации активизировалось. Слухи о ее вреде были основаны на том, что вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи могут спровоцировать аутизм и другие заболевания. Несмотря на то что эта информация уже давно признана ошибочной, многие родители по прежнему отказываются от прививок.
 
 
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Новости Италии. В Италии вступил в силу новый закон, запрещающий посещать школу детям без справки о прививках. Согласно новым правилам, родителям в этом случае...
 
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