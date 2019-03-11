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Экс-начальника управления Мингорисполкома Барисевича приговорили к 14 годам лишения свободы
Новости Беларуси. 14 лет колонии усиленного режима. Таков приговор бывшему начальнику управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергею Барисевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме экс-чиновника на скамье подсудимых еще 12 фигурантов. Большинство – женщины, в основном директора комбинатов школьного питания. Все они были задержаны в апреле 2017-го и обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений.
Комитет госбезопасности объявил, что задержанные
Николай Прокопчик, государственный обвинитель:
Еще четыре бывших начальника КШП районов города Минска осуждены к различным срокам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа.
В отношении всех обвиняемых, которые являлись должностными лицами, применена конфискация имущества и лишение права занимать должности, связанные с выполнением тех или иных функций.
В процессе были задействованы более десятка адвокатов. Материалы дела составили около 70 томов.
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Новости Беларуси. 14 лет колонии усиленного режима. Таков приговор бывшему начальнику управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергею Барисевичу,...
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