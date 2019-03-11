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Наши не прошли: стали известны результаты конкруса «Здание года»

12.03.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
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Сегодня подведены итоги премии авторитетного издания ArchDaily «Здание года» (Building of the Year) за 2019 год. В этом году в конкурсе участвовало более 4 тысяч проектов, в том числе и несколько белорусских. В финал наши не попали, но это не повод не смотреть, за что получили высшие награды архитекторы из других стран.

Отель Морфеус от Заха Хадид в Макао



Фото: Ivan Dupont

Фото: Ivan Dupont

Лесной дом A45 / BIG в США


Фото: big.dk

Фото: big.dk

Фото: big.dk

Центр традиционной медицины в Китае


Фото: Li Yao

Фото: Li Yao

Фото: Li Yao

Спортцентр в Дании


Фото: Rasmus Hjortshøj

Фото: Rasmus Hjortshøj

Фото: Rasmus Hjortshøj

Фото: Rasmus Hjortshøj

Школьная библиотека в Индии


Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Офисный центр в Лондоне











Жилой дом-квартал в Индии


Фото: Ossip van Duivenbode

Фото: Ossip van Duivenbode

Фото: Ossip van Duivenbode

Штаб-квартира компании C & P в Австрии


Фото: Paul Ott

Фото: Paul Ott

Фото: Paul Ott

Фото: Paul Ott

Городской дом в саду, Великобритания


Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Дом «Кирпичная пещера» во Вьетнаме


Фото: Nguyen Tien Thanh

Фото: Nguyen Tien Thanh

Фото: Nguyen Tien Thanh

Фото: Nguyen Tien Thanh
 
 
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Сегодня подведены итоги конкурса «Здание года» за 2019 год.
 
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