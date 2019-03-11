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Наши не прошли: стали известны результаты конкруса «Здание года»
Сегодня подведены итоги премии авторитетного издания ArchDaily «
Отель Морфеус от Заха Хадид в Макао
Лесной дом A45 / BIG в США
Центр традиционной медицины в Китае
Спортцентр в Дании
Школьная библиотека в Индии
Офисный центр в Лондоне
Жилой дом-квартал в Индии
Штаб-квартира компании C & P в Австрии
Городской дом в саду, Великобритания
Дом «Кирпичная пещера» во Вьетнаме
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Сегодня подведены итоги конкурса «Здание года» за 2019 год.
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