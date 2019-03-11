Наши не прошли: стали известны результаты конкруса «Здание года»

Сегодня подведены итоги премии авторитетного издания ArchDaily « Здание года » (Building of the Year) за 2019 год. В этом году в конкурсе участвовало более 4 тысяч проектов, в том числе и несколько белорусских. В финал наши не попали, но это не повод не смотреть, за что получили высшие награды архитекторы из других стран.

Отель Морфеус от Заха Хадид в Макао





Фото: Ivan Dupont

Фото: Ivan Dupont

Лесной дом A45 / BIG в США



Фото: big.dk

Фото: big.dk

Фото: big.dk

Центр традиционной медицины в Китае



Фото: Li Yao

Фото: Li Yao

Фото: Li Yao

Спортцентр в Дании



Фото: Rasmus Hjortshøj

Фото: Rasmus Hjortshøj

Фото: Rasmus Hjortshøj

Фото: Rasmus Hjortshøj

Школьная библиотека в Индии



Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Офисный центр в Лондоне























Жилой дом-квартал в Индии



Фото: Ossip van Duivenbode

Фото: Ossip van Duivenbode

Фото: Ossip van Duivenbode

Штаб-квартира компании C & P в Австрии



Фото: Paul Ott

Фото: Paul Ott

Фото: Paul Ott

Фото: Paul Ott

Городской дом в саду, Великобритания



Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Фото: Edmund Sumner

Дом «Кирпичная пещера» во Вьетнаме



Фото: Nguyen Tien Thanh

Фото: Nguyen Tien Thanh

Фото: Nguyen Tien Thanh

Фото: Nguyen Tien Thanh