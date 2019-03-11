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Брестское «Динамо» перечислило «Неману» деньги за Савицкого
Как стало известно SPORT.TUT.BY, брестское «Динамо» перечислило гродненскому «Неману» деньги за переход нападающего Павла Савицкого. В брестском «Динамо» эту информацию не опровергают. Перечисленную сумму уточнить пока не удалось.
Павел Савицкий с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси. Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в прошлое межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга наотрез отказался платить за трансфер бывшей команде форварда, даже несмотря на
Однако, по информации
Босс брестского «Динамо» даже
За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.
После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.
В январе АБФФ наказала брестское «Динамо» за неисполнение решений по «делу Савицкого»,
Брестское «Динамо»
В середине февраля стало известно, что экономический суд
В начале марта босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в очередной раз
Однако сегодня босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в
15 марта лицензионный комитет АБФФ будет принимать решение о целесообразности выдачи лицензий клубам высшей лиги. И если бы брестское «Динамо» не заплатило «Неману», то не получило бы разрешения на участие в чемпионате Беларуси.
Впрочем, в случае отказа со стороны лицензионного комитета у брестского «Динамо» есть возможность обжаловать это решение в апелляционном комитете по клубному лицензированию. А далее — в финальной инстанции — футбольном арбитраже АБФФ.
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Как стало известно SPORT.TUT.BY, брестское «Динамо» перечислило гродненскому «Неману» деньги за переход нападающего Павла Савицкого. В брестском «Динамо» эту...
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