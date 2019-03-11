Белоруски выступают в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону. Онлайн

После небольшой паузы чемпионат мира по биатлону возобновится сегодня классической индивидуальной гонкой у женщин.



Фото: Дарья Бурякина

Девушки пробегут 15 километров с четырьмя огневыми рубежами (лежа-стоя-лежа-стоя). За каждый промах будет начислена одна штрафная минута, что делает этот вид лучшим медальным шансом для сильных стрелков.

Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко (№ 1), Динара Алимбекова (№ 6), Ирина Кручинкина (№ 43) и Елена Кручинкина (№ 77).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Паулина Фиалкова (№ 4), Екатерина Юрлова-Перхт (№ 5), Анастасия Кузьмина (№ 7), Франциска Хильдебранд (№ 9), Анаис Шевалье (№ 12), Кайса Макарайнен (№ 13), Маркета Давидова (№ 15), Марте Ройзелан (№ 20), Франциска Пройс (№ 21), Ингрид Тандреволд (№ 26), Лаура Дальмайер (№ 28), Ханна Оберг (№ 30), Моника Хойниш (№ 32), Тирил Экхофф (№ 34), Доротея Вирер (№ 44), Лиза Хаузер (№ 47), Муна Брурссон (№ 51), Лиза Виттоцци (№ 56).

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки.