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На двух рынках и в ТЦ в Минске будут продавать продукты, одежду и обувь со скидкой до 20%

12.03.2019 17:27 — Разное | Tut.by  
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На двух рынках Минска — Комаровском и Курасовщинском, а также в торговом центре «Купаловский» в среду, 13 марта, будут распродавать продовольственные товары, а также одежду, косметику, искусственные цветы и товары для животных. Скидка будет достигать 20%, сообщают в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что можно будет приобрести со скидкой.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На Комаровском рынке можно будет купить со скидкой в 20% овощи, фрукты, зелень, кондитерские изделия, колбасы, сало соленое, курицу, специи, бакалейные товары, свежемороженую рыбу, молочные продукты, сухофрукты, мед, соления, чай и кофе. Из непродовольственных товаров — косметику, искусственные цветы и товары для животных.

В торговом центре «Купаловский» будут распродавать в среду косметику, парфюмерию, книги, головные уборы, игрушки, сувениры, а на Курасовщинском рынке — одежду, обувь, детские игрушки, сухофрукты.

Полный список торговых мест, где можно будет приобрести товар со скидкой, можно посмотреть здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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На двух рынках Минска - Комаровском и Курасовщинском, а также в ТЦ «Купаловский» устроят распродажу.
 
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