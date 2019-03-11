Звезда КВН рассказала, как похудела на 20 кг

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором выполняет приседания под руководством тренера.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Есть ли жизнь после Кивача @kivachclinic ️ Есть! И она существенно лучше, здоровее и эффективнее!
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Звезда КВН рассказала, как похудела на 20 кгЕкатерина Скулкина за последние три года попрощалась с двадцатью килограммами. При этом актриса, звезда КВН решила не останавливаться и продолжить борьбу с лишним...
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Есть ли жизнь после Кивача @kivachclinic ️ Есть! И она существенно лучше, здоровее и эффективнее!
0
Ссылка на источник
44
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда КВН рассказала, как похудела на 20 кгЕкатерина Скулкина за последние три года попрощалась с двадцатью килограммами. При этом актриса, звезда КВН решила не останавливаться и продолжить борьбу с лишним...
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Aviasales.ru